Déployez RAGflow en un clic.
Moteur RAG de qualité production avec analyse approfondie des documents, récupération de graphes de connaissances et prise en charge de plusieurs LLM.
Sélectionnez un forfait VPS pour RAGflow
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec RAGflow
RAGflow est un moteur de génération augmentée par récupération, prêt pour la production, construit autour d'une compréhension approfondie des documents. Contrairement aux implémentations RAG basiques qui traitent les documents comme du texte brut, RAGflow effectue une analyse sensible à la mise en page des PDF, des feuilles de calcul, des présentations et des images afin de préserver la signification des tableaux, des figures et du contenu structuré avant l'indexation.
L'auto-hébergement de RAGflow sur votre propre VPS garde vos documents privés et vous donne un contrôle total sur les fournisseurs LLM, les stratégies de découpage (chunking) et les pipelines de récupération. Le graphe de connaissances intégré et les backends GraphRAG débloquent un raisonnement inter-documents que la recherche vectorielle plate ne peut égaler.
Caractéristiques principales de RAGflow
Analyse approfondie de documents
L'extraction tenant compte de la mise en page gère les fichiers PDF, les fichiers Word, les feuilles de calcul et les images numérisées — en préservant les tableaux, les figures et la structure que les analyseurs de texte brut détruisent.
Récupération de graphe de connaissances
Le GraphRAG intégré et l'indexation de graphes de connaissances permettent le raisonnement inter-documents et les requêtes de relations au-delà de ce que la recherche vectorielle plate prend en charge.
Support multi-LLM
Connectez-vous à OpenAI, Azure OpenAI, Ollama, Anthropic, Google et plus de 20 autres fournisseurs sans réindexer vos documents.
Stratégies de découpage flexibles
Choisissez parmi les modes de découpage Général, Q&R, Manuel, Tableau et Papier pour correspondre à la structure de chaque type de document et obtenir une précision de récupération optimale.
Contrôle d'accès multi-utilisateur
Les autorisations basées sur les rôles permettent aux équipes de partager des bases de connaissances tout en restreignant l'accès aux collections de documents sensibles aux utilisateurs autorisés.
API REST et SDK
Une API REST complète et un SDK Python officiel vous permettent d'intégrer RAGflow dans vos propres applications et d'automatiser les pipelines d'ingestion de documents.
Pourquoi exécuter RAGflow sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.