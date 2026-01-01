Déployez Radicale en un clic.
Serveur CalDAV et CardDAV léger et auto-hébergé pour synchroniser les calendriers et les contacts sur tous vos appareils.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Radicale
Radicale est un serveur CalDAV (calendrier) et CardDAV (contacts) petit, simple et sans tracas, écrit en Python. Il utilise les protocoles standard que chaque système d'exploitation moderne prend en charge nativement — iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, KDE — de sorte que les calendriers et les contacts se synchronisent avec vos appareils sans installer d'applications personnalisées ou d'extensions de navigateur.
L'auto-hébergement de Radicale sur votre VPS maintient chaque événement, adresse et calendrier partagé sur une infrastructure que vous contrôlez plutôt que de les confier à un SaaS de calendrier. Le serveur stocke les collections sous forme de fichiers bruts sur le disque, ne nécessite aucune base de données et fonctionne confortablement aux côtés d'autres applications grâce à son faible encombrement Python.
Caractéristiques principales de Radicale
Standard CalDAV et CardDAV
Synchronisation native avec iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME et KDE sans clients tiers — chaque système d'exploitation moderne prend en charge les protocoles nativement.
Stockage de fichiers
Les calendriers et les contacts résident sous forme de fichiers iCalendar et vCard simples sur le disque — faciles à sauvegarder, à contrôler en version ou à migrer sans vidages de base de données.
Multi-utilisateur avec partage
Chaque utilisateur authentifié obtient ses propres collections, avec des règles de partage facultatives pour les calendriers partagés de la famille ou de l'équipe.
Faible encombrement en ressources
Serveur Pure-Python sans base de données démarre en quelques secondes et utilise des dizaines de mégaoctets de mémoire — parfait pour les plus petits forfaits VPS.
Interface d'administration web
L'interface utilisateur de navigateur intégrée permet aux utilisateurs de parcourir les collections, de copier les URL CalDAV/CardDAV pour la configuration du client, et de vérifier que tout fonctionne.
Compatible avec les proxys inverses
Conçu pour fonctionner derrière nginx, Apache ou Traefik avec terminaison HTTPS en amont, pour un déploiement simple et sécurisé.
Pourquoi exécuter Radicale sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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