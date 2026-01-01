Radicale est un serveur CalDAV (calendrier) et CardDAV (contacts) petit, simple et sans tracas, écrit en Python. Il utilise les protocoles standard que chaque système d'exploitation moderne prend en charge nativement — iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, KDE — de sorte que les calendriers et les contacts se synchronisent avec vos appareils sans installer d'applications personnalisées ou d'extensions de navigateur.

L'auto-hébergement de Radicale sur votre VPS maintient chaque événement, adresse et calendrier partagé sur une infrastructure que vous contrôlez plutôt que de les confier à un SaaS de calendrier. Le serveur stocke les collections sous forme de fichiers bruts sur le disque, ne nécessite aucune base de données et fonctionne confortablement aux côtés d'autres applications grâce à son faible encombrement Python.