Déployez Radarr en un clic.
Gestionnaire automatisé de collection de films qui surveille les sorties, télécharge via votre client préféré et maintient votre bibliothèque organisée.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Radarr
Radarr est un gestionnaire complet et automatisé de collections de films pour les utilisateurs d'Usenet et de BitTorrent. Il surveille les flux RSS pour les nouvelles sorties correspondant à vos profils de qualité, déclenche les téléchargements via des clients comme qBittorrent ou SABnzbd, et renomme et organise votre bibliothèque automatiquement. Le support des formats personnalisés vous permet de cibler des encodages spécifiques — 4K HDR, Dolby Vision, REMUX — et Radarr mettra à niveau les fichiers existants lorsque de meilleures versions apparaîtront.
Exécuter Radarr sur un VPS le maintient actif 24h/24 avec une bande passante constante, vous assurant de ne jamais manquer une fenêtre de sortie. Il s'intègre directement avec Plex, Jellyfin et Emby pour rafraîchir la bibliothèque de votre serveur multimédia dès qu'un nouveau fichier arrive, et s'associe naturellement avec Sonarr, Lidarr et Prowlarr pour un écosystème multimédia automatisé complet.
Caractéristiques principales de Radarr
Surveillance automatisée
La surveillance des flux RSS détecte les nouvelles sorties de films dès leur apparition et met automatiquement en file d'attente les téléchargements en fonction de vos préférences de qualité.
Profils de qualité
Définissez les résolutions, codecs et tailles de fichier acceptables par film afin que seules les versions que vous souhaitez réellement soient téléchargées et conservées.
Mises à jour automatiques
Radarr surveille les versions de meilleure qualité après le téléchargement initial et remplace les fichiers de manière transparente, maintenant votre bibliothèque à une qualité optimale au fil du temps.
Intégration de serveur média
Les notifications de rafraîchissement automatique de la bibliothèque pour Plex, Jellyfin et Emby signifient que les films nouvellement téléchargés apparaissent dans votre application de streaming en quelques secondes.
Liste des importations
Importez des listes de suivi d'IMDb, Trakt et TMDb pour ajouter automatiquement des films à votre file d'attente surveillée à mesure que vous marquez des titres à regarder.
Pourquoi exécuter Radarr sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
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