Déployez R2R en un clic.
Framework RAG prêt pour la production avec recherche hybride, graphes de connaissances et une API de récupération agentique pour les applications d'IA.
Sélectionnez un forfait VPS pour R2R
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec R2R
R2R est un framework de génération augmentée par récupération open-source conçu pour un déploiement en production dès le premier jour. Il combine la recherche sémantique et par mots-clés hybride avec la fusion de rang réciproque, la construction automatique de graphes de connaissances, l'ingestion de documents multimodaux et une API de récupération agentique qui permet aux grands modèles de langage d'orchestrer la recherche dans le cadre de leur boucle de raisonnement.
L'auto-hébergement de R2R sur votre propre VPS maintient les documents, les index vectoriels et l'historique des conversations sous votre contrôle total, sans frais par requête et sans accès tiers à votre base de connaissances. Ce déploiement associe l'API R2R au tableau de bord officiel et à un magasin PostgreSQL plus pgvector, vous offrant une pile RAG complète que vous pouvez étendre avec n'importe quel fournisseur de LLM.
Caractéristiques principales de R2R
Recherche hybride
Combiner la similarité vectorielle et la recherche par mots-clés en texte intégral avec la fusion de rang réciproque pour faire émerger le contexte le plus pertinent pour chaque requête.
Graphes de connaissances
L'extraction automatique d'entités et de relations construit un index graphique parallèlement aux vecteurs, permettant un raisonnement inter-documents que la récupération simple ne peut égaler.
Ingestion multimodale
Analysez les PDF, les documents Word, les feuilles de calcul, les images et l'audio dans un index unifié sans écrire de code d'ingestion personnalisé pour chaque format.
RAG agentique
Les agents de raisonnement récupèrent, critiquent et affinent les réponses de manière itérative — produisant des réponses de meilleure qualité que les pipelines RAG à un seul passage.
LLMs multi-fournisseurs
Connectez OpenAI, Anthropic, Google, Azure, Ollama et plus de 20 autres fournisseurs de LLM via une configuration unique — aucun réindexage n'est requis.
API REST et SDK
Une API REST complète ainsi que des SDK Python et JavaScript officiels vous permettent d'intégrer la récupération R2R dans des applications personnalisées et des pipelines automatisés.
Pourquoi exécuter R2R sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.