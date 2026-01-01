Déployez pycsw en un clic.
Serveur de catalogue certifié OGC qui publie et découvre des métadonnées géospatiales via des standards ouverts.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec pycsw
pycsw est un serveur de service de catalogue OGC pour le Web (CSW) open source écrit en Python et utilisé par les infrastructures nationales de données spatiales, les institutions de recherche et les géoportails pour publier des métadonnées géospatiales. C'est une implémentation de référence OGC, entièrement conforme à CSW 2.0.2, CSW 3.0, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH et SRU, permettant à d'autres catalogues et clients d'interopérer sans adaptateurs personnalisés.
L'auto-hébergement de pycsw sur votre VPS vous donne la pleine propriété de l'index de métadonnées qui soutient votre portail de données spatiales, sans dépendre d'un service de catalogue tiers. Le modèle est livré préconfiguré avec un dépôt SQLite pour des démarrages rapides et peut être reconfiguré pour des déploiements à grande échelle basés sur PostgreSQL ou PostGIS.
Caractéristiques principales de pycsw
Serveur certifié OGC
Exécuter une implémentation de référence OGC conforme à CSW 2.0.2, CSW 3.0 et OGC API - Records, prête à l'emploi.
Plusieurs API de catalogue
Mettre à disposition le même dépôt de métadonnées via CSW, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH et SRU pour une large compatibilité client.
Support INSPIRE et ISO
Publier les enregistrements ISO 19115 / 19139 et activer le profil INSPIRE pour répondre aux exigences de la directive européenne sur les données spatiales.
Recherche fédérée
Configurez la recherche distribuée à travers les catalogues CSW distants afin qu'une seule requête atteigne simultanément vos enregistrements et les pairs fédérés.
Dépôts flexibles
Commencez avec le magasin SQLite intégré et passez à PostgreSQL, PostGIS ou d'autres backends pris en charge à mesure que le volume de vos enregistrements augmente.
Écosystème Python
Étendre le comportement via les plugins pycsw et s'intégrer à l'écosystème geopython plus large, incluant pygeoapi, OWSLib et GeoNode.
Pourquoi exécuter pycsw sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
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