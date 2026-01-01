Déployez PrivateGPT en un clic.
Moteur RAG auto-hébergé qui vous permet de discuter avec vos documents privés en utilisant des LLM locaux — aucune donnée ne quitte votre serveur.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec PrivateGPT
PrivateGPT est une plateforme RAG (Retrieval-Augmented Generation) open source permettant d'interroger vos propres documents à l'aide de grands modèles de langage locaux. Téléchargez des fichiers et posez-leur des questions — le système récupère les passages les plus pertinents et utilise un LLM local pour générer des réponses précises et citées sans envoyer de données à des API externes ou à des services cloud.
Ce déploiement utilise Ollama pour exécuter l'inférence entièrement sur CPU, le rendant pratique sur n'importe quel VPS sans GPU. Au premier lancement, Ollama télécharge automatiquement Llama 3.1 8B et un modèle d'intégration de texte — aucun compte HuggingFace ni clé API n'est requis. Les démarrages ultérieurs sont rapides. L'auto-hébergement conserve vos documents, requêtes et historique de conversation sur une infrastructure que vous contrôlez entièrement.
Caractéristiques principales de PrivateGPT
100 % privé par conception
Toutes les inférences s'exécutent localement via Ollama — les documents, les requêtes et les réponses n'atteignent jamais les API externes ou les services cloud.
Ingestion de documents
Téléchargez des PDF, des fichiers texte, des feuilles de calcul, et plus encore ; le système les segmente et les intègre dans une base de données vectorielle locale pour une récupération sémantique.
Réponses propulsées par RAG
Chaque réponse récupère d'abord les passages de document les plus pertinents, fondant les réponses sur votre contenu réel plutôt que sur des connaissances inventées.
Modes de requête multiples
Basculez entre le chat RAG, la recherche complète de documents, le chat LLM simple et la synthèse depuis la même interface sans rien reconfigurer.
Inférence sans GPU
Fonctionne entièrement sur CPU via Ollama — sans nécessiter de GPU ou CUDA, ce qui le rend déployable sur n'importe quel plan VPS standard.
Interface utilisateur Web intégrée
Interface basée sur Gradio pour télécharger des documents, poser des questions et gérer les fichiers ingérés — aucun frontend séparé à installer.
Pourquoi exécuter PrivateGPT sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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