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Affichage numérique de posters 'en cours de lecture' qui transforme n'importe quel navigateur en un écran de cinéma pour les bibliothèques Plex.

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KVM 8
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Posterr

Posterr est une application Node.js open-source qui reproduit les affiches numériques que l'on trouve dans les halls de cinéma. Elle lit l'état en direct de votre serveur multimédia Plex et affiche le titre en cours de lecture, des sélections à la demande provenant de bibliothèques choisies, ainsi que les sorties à venir extraites de Sonarr, Radarr et Readarr.

L'auto-hébergement de Posterr sur un VPS maintient l'affichage toujours disponible depuis n'importe quel navigateur, téléphone, tablette, Fire Stick ou écran mural, sans dépendre d'un ordinateur domestique allumé. Il se connecte à Plex et à la pile arr via le réseau, il fonctionne donc que vos services multimédias s'exécutent sur le même VPS ou sur un serveur domestique distant.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Posterr

Affichage Lecture en cours

Affiche les affiches en direct de films, séries TV et musiques avec la durée, le studio, la classification du contenu et une barre de progression tenant compte du transcodage.

Diapositives bientôt disponibles

Récupère les films à venir de Radarr, les épisodes et les premières de saison de Sonarr, et les nouveaux livres de Readarr.

Sélections de la bibliothèque sur demande

Fait pivoter des titres aléatoires des bibliothèques Plex sélectionnées afin que l'écran reste intéressant même lorsque rien n'est diffusé en continu.

Prêt pour plusieurs écrans

S'adapte automatiquement de 320px jusqu'à 4K, prend en charge les modes portrait ou paysage, et inclut une minuterie de mise en veille avec contrôle du moniteur CEC.

Diapositives et thèmes personnalisés

Mélangez vos propres images, arrière-plans et thèmes, ou intégrez des pages web externes comme diapositives rotatives supplémentaires.

Anecdotes et Awtrix

Exécutez un quiz de culture cinématographique intégré entre les diapositives et reflétez les données de lecture en cours sur les écrans matriciels LED Awtrix.

Pourquoi exécuter Posterr sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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