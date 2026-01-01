Déployez Polaris en un clic.
Serveur de streaming musical léger propulsé par Rust qui met votre collection personnelle sur tous les appareils que vous possédez.
Sélectionnez un forfait VPS pour Polaris
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Polaris
Polaris est un serveur de streaming musical open-source écrit en Rust, conçu pour rendre une bibliothèque musicale personnelle accessible depuis n'importe quel navigateur ou appareil mobile avec un matériel minimal. Le cœur Rust maintient l'utilisation de la mémoire et la charge CPU suffisamment basses pour fonctionner confortablement sur des plans VPS d'entrée de gamme tout en indexant confortablement des bibliothèques contenant des dizaines de milliers de pistes dans les formats FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV et AIFF.
L'auto-hébergement de Polaris vous permet de garder chaque album, rip et téléchargement Bandcamp sous votre contrôle, sans frais mensuels, sans rotation de catalogue et sans données d'écoute vendues à des tiers. La première personne à ouvrir l'interface utilisateur web complète un court assistant de configuration qui associe le chemin de la bibliothèque à un compte administrateur, de sorte que les identifiants initiaux n'apparaissent jamais dans les journaux ou dans le modèle de déploiement.
Caractéristiques principales de Polaris
Performance de Rust
L'implémentation native en Rust maintient la consommation de mémoire et de CPU à un niveau bas, permettant ainsi à une grande bibliothèque de diffuser en toute fluidité, même sur les plus petits plans VPS.
Prise en charge du format sans perte
Diffuse les formats FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV et AIFF en qualité originale, sans réencodage forcé de vos masters.
Assistant de configuration de première visite
Un flux d'accueil guidé associe votre dossier de musique à un compte administrateur au premier chargement, sans identifiants par défaut codés en dur dans l'image.
Playlists multi-utilisateurs
Chaque membre du foyer dispose de son propre compte, de ses propres listes de lecture et de son historique d'écoute sans mélanger les bibliothèques sur un serveur partagé.
API compatible avec Subsonic
Expose une API compatible Subsonic afin que des dizaines de clients communautaires iOS, Android et de bureau puissent se connecter sans application propriétaire.
Administration via navigateur
Toute la configuration — utilisateurs, points de montage, DDNS, règles d'illustration d'album — est modifiable depuis l'interface web sans avoir à se connecter au conteneur en ligne de commande.
Pourquoi exécuter Polaris sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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