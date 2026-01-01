Déployez Plone en un clic.
Système de gestion de contenu sécurisé et open source, plébiscité par les gouvernements, les universités et les entreprises depuis plus de deux décennies.
Sélectionnez un forfait VPS pour Plone
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Plone
Plone est un CMS open-source mature et de qualité entreprise, bâti sur une solide base Python. Il alimente des milliers de sites pour des agences gouvernementales, des universités, des ONG et des entreprises mondiales, avec un historique de plus de 20 ans sans aucune vulnérabilité d'exécution de code à distance signalée. Plone 6 est livré avec l'interface utilisateur classique — un environnement éditorial complet avec un contrôle d'accès granulaire basé sur les rôles, un contenu multilingue, un versionnement et un riche écosystème d'extensions dépassant les 300 paquets.
L'auto-hébergement de Plone sur votre VPS vous donne la pleine propriété de votre contenu et de vos données utilisateur, sans licence par siège, et la flexibilité d'étendre la plateforme via des extensions Python et une API REST qui alimente les flux de travail de publication headless et hybrides.
Caractéristiques principales de Plone
Sécurité de niveau entreprise
Plone a un historique de sécurité de 20 ans et une équipe de sécurité dédiée — ce qui en fait le CMS de choix pour les organisations gouvernementales et de santé qui ne peuvent pas se permettre de failles de sécurité.
Contrôle d'accès granulaire
Définissez les rôles et les autorisations à n'importe quel niveau de l'arborescence de contenu, afin que les éditeurs, les relecteurs et les lecteurs voient et modifient uniquement ce qu'ils sont autorisés à consulter.
Gestion complète des versions du contenu
Chaque modification de contenu est suivie et réversible — comparez les versions, restaurez les états précédents et maintenez une piste d'audit complète sans plugins supplémentaires.
Support multilingue
Gérez le contenu en plusieurs langues grâce à des flux de traduction intégrés, une navigation adaptée à la langue et des contrôles de publication par langue.
API REST
La couche plone.restapi expose tout le contenu et la configuration sous forme de points d'accès JSON, permettant la publication sans tête, les applications mobiles et les intégrations tierces.
Écosystème de modules complémentaires extensible
Plus de 300 modules complémentaires communautaires couvrent l'e-commerce, l'authentification LDAP, la recherche avancée et les flux de travail personnalisés — tous installables sans modifier le cœur.
Pourquoi exécuter Plone sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.