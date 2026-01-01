Déployez Plex en un clic.
Le serveur multimédia auto-hébergé le plus populaire au monde pour diffuser des films, des séries télévisées, de la musique et des photos vers n'importe quel appareil.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Plex
Plex transforme votre collection de médias personnels en un service de streaming raffiné rivalisant avec Netflix ou Spotify. Il récupère automatiquement les affiches, les descriptions, les détails du casting et les évaluations pour vos films, séries télévisées et musiques — transformant les fichiers bruts en une bibliothèque magnifiquement organisée et accessible depuis n'importe quel appareil ou emplacement.
L'auto-hébergement de Plex sur votre propre VPS vous offre une disponibilité 24h/24 et 7j/7 sans dépendre de la disponibilité de votre connexion internet domestique, un CPU dédié pour un transcodage fluide de plusieurs flux simultanés, et une bande passante d'upload de qualité professionnelle pour que l'accès à distance ne subisse jamais de mise en mémoire tampon — même avec du contenu 4K.
Caractéristiques principales de Plex
Support universel des appareils
Des applications natives pour iOS, Android, Roku, Apple TV, Fire TV, les téléviseurs intelligents, les consoles de jeux et les navigateurs web garantissent que votre bibliothèque est accessible depuis tous les écrans que vous possédez.
Metadonnées automatiques
Plex récupère automatiquement les affiches, les évaluations, les informations sur la distribution et les descriptions de TMDb, TVDb et MusicBrainz, transformant les fichiers bruts en une collection cataloguée de manière professionnelle.
Transcodage Matériel
L'accélération Intel Quick Sync, NVIDIA NVENC et AMD AMF convertit la vidéo en temps réel afin que n'importe quel appareil puisse lire n'importe quel format sans mise en mémoire tampon ni perte de qualité.
TV en direct et DVR
Associez Plex à un tuner compatible pour enregistrer les émissions diffusées par voie hertzienne, créant ainsi un DVR personnel qui remplace le câble par des chaînes locales gratuites et la visualisation en différé.
Comptes utilisateur gérés
Créez des profils séparés pour chaque membre de la famille avec un historique de visionnage individuel, des contrôles parentaux et des filtres de classification du contenu — le tout géré à partir d'un seul panneau d'administration.
Pourquoi exécuter Plex sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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