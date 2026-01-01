Plex transforme votre collection de médias personnels en un service de streaming raffiné rivalisant avec Netflix ou Spotify. Il récupère automatiquement les affiches, les descriptions, les détails du casting et les évaluations pour vos films, séries télévisées et musiques — transformant les fichiers bruts en une bibliothèque magnifiquement organisée et accessible depuis n'importe quel appareil ou emplacement.

L'auto-hébergement de Plex sur votre propre VPS vous offre une disponibilité 24h/24 et 7j/7 sans dépendre de la disponibilité de votre connexion internet domestique, un CPU dédié pour un transcodage fluide de plusieurs flux simultanés, et une bande passante d'upload de qualité professionnelle pour que l'accès à distance ne subisse jamais de mise en mémoire tampon — même avec du contenu 4K.