Planka est une application de tableau Kanban gratuite et open source, conçue pour les groupes de travail qui ont besoin d'une alternative simple et auto-hébergée à Trello. Avec des mises à jour en temps réel, une gestion des cartes par glisser-déposer et une interface épurée, Planka aide les équipes à organiser des projets, à suivre les tâches et à collaborer sans dépendre de plateformes SaaS propriétaires ni payer de frais d'abonnement par utilisateur.

L'auto-hébergement de Planka sur votre propre VPS permet de garder toutes les données de projet, les pièces jointes et les communications d'équipe sous votre contrôle. Ce déploiement inclut PostgreSQL pour un stockage de données fiable et l'intégration de Traefik pour un accès HTTPS sécurisé. Un compte administrateur est automatiquement créé lors du premier lancement avec les identifiants que vous configurez pendant le déploiement.