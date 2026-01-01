Deploy Planka in one click installation.
Open-source Trello alternative with real-time kanban boards for team project management.
Sélectionnez un forfait VPS pour Planka
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Planka
Planka est une application de tableau Kanban gratuite et open source, conçue pour les groupes de travail qui ont besoin d'une alternative simple et auto-hébergée à Trello. Avec des mises à jour en temps réel, une gestion des cartes par glisser-déposer et une interface épurée, Planka aide les équipes à organiser des projets, à suivre les tâches et à collaborer sans dépendre de plateformes SaaS propriétaires ni payer de frais d'abonnement par utilisateur.
L'auto-hébergement de Planka sur votre propre VPS permet de garder toutes les données de projet, les pièces jointes et les communications d'équipe sous votre contrôle. Ce déploiement inclut PostgreSQL pour un stockage de données fiable et l'intégration de Traefik pour un accès HTTPS sécurisé. Un compte administrateur est automatiquement créé lors du premier lancement avec les identifiants que vous configurez pendant le déploiement.
Caractéristiques principales de Planka
Tableaux kanban en temps réel
Les modifications apparaissent instantanément pour tous les membres de l'équipe avec des mises à jour en temps réel alimentées par des connexions WebSocket.
Drag-and-drop cards
Déplacez les tâches entre les listes et réorganisez les priorités grâce à des interactions intuitives de glisser-déposer.
File attachments
Joignez des fichiers et des images directement aux cartes pour organiser les ressources du projet à côté des tâches.
Commentaires de tâche
Discutez des tâches avec les membres de l'équipe grâce aux commentaires de carte et aux notifications en temps réel.
Labels and due dates
Catégorisez les cartes avec des étiquettes colorées et définissez des dates d'échéance pour suivre les délais sur tous les projets.
Tableaux multi-projets
Organisez le travail sur plusieurs projets avec des tableaux séparés, chacun avec ses propres listes et membres.
Pourquoi exécuter Planka sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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