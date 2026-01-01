Déployez Plandex en un clic.
Agent de codage IA open-source en ligne de commande qui planifie et exécute des tâches complexes et en plusieurs étapes sur de nombreux fichiers.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Plandex
Plandex est un agent de codage IA open source qui réside dans votre terminal et s'attaque à des tâches logicielles réelles couvrant des dizaines de fichiers et de nombreuses étapes. Au lieu de produire des extraits ponctuels, il élabore et affine un plan, met en bac à sable les modifications de fichiers pour une révision basée sur les différences avant de les appliquer, et gère jusqu'à 2 millions de jetons de contexte pour travailler sur de grandes bases de code.
L'auto-hébergement de Plandex sur votre VPS maintient votre code, vos invites et vos plans sur une infrastructure que vous contrôlez tout en vous offrant un serveur persistant auquel le CLI Plandex léger peut se connecter depuis n'importe quelle machine de développement. Vous apportez vos propres identifiants de fournisseur de modèle — OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google ou Ollama local — il n'y a donc pas de frais de plateforme par siège ni de verrouillage fournisseur.
Caractéristiques principales de Plandex
Planifie de longues tâches
Élabore des plans en plusieurs étapes pour des modifications qui s'étendent sur des dizaines de fichiers au lieu de produire des fragments de code à usage unique.
Contexte de 2M tokens
Charge et raisonne sur de grandes bases de code avec une fenêtre de contexte allant jusqu'à 2 millions de jetons.
Révision basée sur les différences
Met en bac à sable les modifications de fichiers et affiche un diff pour chaque changement, vous permettant d'approuver ou de rejeter avant que quoi que ce soit ne touche votre arborescence de travail.
Modèles multi-fournisseurs
Se connecte aux modèles OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google Gemini et Ollama locaux à partir d'une seule session CLI.
REPL natif du Terminal
Fonctionne dans un REPL de terminal avec complétion floue des commandes, prise en charge des scripts et des pipelines — aucun onglet de navigateur n'est requis.
Serveur auto-hébergé
La CLI sur votre ordinateur portable se connecte au serveur Plandex sur votre VPS, ce qui vous permet de garder les plans et l'état du projet sous votre contrôle.
Pourquoi exécuter Plandex sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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