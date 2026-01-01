Déployez Pinry en un clic.
Tableau d'images auto-hébergé de style Pinterest pour sauvegarder, étiqueter et organiser des images et des vidéos.
Sélectionnez un forfait VPS pour Pinry
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Pinry
Pinry est un tableau d'images open-source auto-hébergé qui vous permet de collecter, d'étiqueter et de parcourir des images, des vidéos et des pages web dans une mise en page en mosaïque visuellement attrayante — similaire à Pinterest mais entièrement sous votre contrôle. Il combine un back-end Django REST Framework avec un front-end Vue.js et est livré sous forme de conteneur Docker unique soutenu par SQLite pour une configuration sans dépendance.
L'auto-hébergement de Pinry signifie que votre collection personnelle reste privée sur votre propre VPS, sans flux algorithmiques, sans publicités et sans compte requis pour la navigation si vous activez l'accès public. La prise en charge multi-utilisateurs, les tableaux publics et privés, la compatibilité avec les extensions de navigateur et une API REST complète le rendent adapté aux collections personnelles et aux petites équipes collaboratives.
Caractéristiques principales de Pinry
Découverte basée sur les tags
Attribuez plusieurs étiquettes à chaque épingle et filtrez instantanément toute votre collection par étiquette — aucun dossier imbriqué n'est requis.
Tableaux multi-utilisateurs
Créez des tableaux séparés par utilisateur et contrôlez la visibilité avec des paramètres d'accès publics ou privés pour chaque tableau.
Prise en charge des extensions de navigateur
Enregistrez des images directement depuis n'importe quelle page web sur votre tableau Pinry à l'aide de l'extension de navigateur officielle.
API REST
Automatisez la création d'épingles et gérez les collections de manière programmatique via l'API intégrée de Django REST Framework.
Image Docker multi-architecture
L'image officielle prend en charge AMD64, ARMv7 et ARMv8 — elle fonctionne aussi bien sur les serveurs VPS standard que sur les cartes basées sur ARM.
Pourquoi exécuter Pinry sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.
Explorez davantage d'applications à déployer
Immich
Immich est une solution de gestion de photos et vidéos auto-hébergée, conçue pour offrir des performances élevées
Airsonic Advanced
Diffusez vos bibliothèques musicales personnelles via un serveur API compatible Subsonic