PinePods est un gestionnaire de podcasts open-source conçu pour les foyers, les équipes et les auditeurs individuels qui souhaitent garder leur historique d'écoute hors des serveurs tiers. Il combine une interface web soignée avec des clients natifs Android, iOS et de bureau, afin que chaque appareil reste synchronisé sans dépendre des plateformes de podcasts commerciales.

Ce qui distingue PinePods est son modèle multi-utilisateur de première classe associé à la prise en charge intégrée de l'API gpodder et à l'intégration de PodcastIndex. Chaque membre bénéficie d'abonnements, d'une file d'attente et d'un historique de lecture indépendants tout en partageant un seul backend. L'auto-hébergement du serveur sur votre propre VPS garde votre liste d'abonnements, vos habitudes d'écoute et vos épisodes téléchargés entièrement privés et exempts de traqueurs publicitaires.