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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec PinePods

PinePods est un gestionnaire de podcasts open-source conçu pour les foyers, les équipes et les auditeurs individuels qui souhaitent garder leur historique d'écoute hors des serveurs tiers. Il combine une interface web soignée avec des clients natifs Android, iOS et de bureau, afin que chaque appareil reste synchronisé sans dépendre des plateformes de podcasts commerciales.

Ce qui distingue PinePods est son modèle multi-utilisateur de première classe associé à la prise en charge intégrée de l'API gpodder et à l'intégration de PodcastIndex. Chaque membre bénéficie d'abonnements, d'une file d'attente et d'un historique de lecture indépendants tout en partageant un seul backend. L'auto-hébergement du serveur sur votre propre VPS garde votre liste d'abonnements, vos habitudes d'écoute et vos épisodes téléchargés entièrement privés et exempts de traqueurs publicitaires.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de PinePods

Comptes multi-utilisateurs

Chaque membre dispose d'abonnements, de files d'attente et d'un historique d'écoute indépendants, soutenus par un serveur partagé — idéal pour les familles ou les foyers partagés.

Synchronisation multi-appareils

La position de lecture, la file d'attente et les abonnements se synchronisent en temps réel entre les clients web, Android, iOS et de bureau via l'API gpodder intégrée.

PodcastIndex recherche

Découvrez de nouvelles émissions via le catalogue ouvert de PodcastIndex ou la recherche iTunes sans envoyer de requêtes à des annuaires financés par la publicité.

Téléchargements d'épisodes

Téléchargez les épisodes sur le serveur pour une écoute hors ligne, l'archivage et la protection contre la disparition des émissions des flux publics.

Chaînes YouTube

Abonnez-vous aux chaînes YouTube comme s'il s'agissait de podcasts, avec extraction audio, afin que vous puissiez écouter de la même manière que vous écoutez des émissions régulières.

Importation et sauvegarde OPML

Importez vos abonnements de podcast existants via OPML, planifiez des sauvegardes automatiques et exportez tout quand vous en avez besoin.

Pourquoi exécuter PinePods sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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