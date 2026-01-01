Déployez Pinchflat en un clic.
Gestionnaire de médias YouTube auto-hébergé qui télécharge automatiquement les nouvelles vidéos de vos chaînes et listes de lecture préférées sans aucun effort manuel.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Pinchflat
Pinchflat est un gestionnaire de contenu YouTube auto-hébergé basé sur yt-dlp qui automatise le téléchargement et l'organisation de vidéos provenant de chaînes et de listes de lecture. Configurez une règle une seule fois — Pinchflat vérifie périodiquement les nouveaux contenus et les télécharge automatiquement, avec un support de premier ordre pour les bibliothèques Plex, Jellyfin et Kodi afin que votre centre multimédia reste à jour sans aucun travail manuel.
L'exécution de Pinchflat sur votre VPS permet aux téléchargements de fonctionner 24h/24 et 7j/7 sans monopoliser votre bande passante domestique ou votre ordinateur. L'intégration de SponsorBlock ignore les segments sponsorisés, la génération de flux RSS transforme les chaînes en flux de podcasts, et la suppression automatique optionnelle gère le stockage automatiquement à mesure que votre bibliothèque s'agrandit.
Caractéristiques principales de Pinchflat
Téléchargements automatiques de chaînes
Définissez des règles pour les chaînes ou les listes de lecture et Pinchflat vérifie périodiquement les nouvelles mises en ligne, les téléchargeant automatiquement sans aucun déclenchement manuel.
Intégration du Centre multimédia
Support de première classe pour Plex, Jellyfin et Kodi avec un système de nommage puissant qui organise les fichiers exactement comme votre serveur multimédia l'attend.
Support SponsorBlock
Passe ou coupe automatiquement les segments sponsorisés, les intros et les outros des vidéos téléchargées grâce aux données SponsorBlock issues de la communauté.
Génération de flux RSS
Convertit les chaînes et listes de lecture YouTube en flux RSS afin que vous puissiez suivre les créateurs de vidéos dans n'importe quelle application de podcast ou de lecteur de flux.
Gestion intelligente du stockage
Configurez la suppression automatique du contenu plus ancien par âge ou par nombre pour maîtriser l'utilisation du disque à mesure que votre archive s'agrandit.
Pourquoi exécuter Pinchflat sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
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