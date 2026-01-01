Pinchflat est un gestionnaire de contenu YouTube auto-hébergé basé sur yt-dlp qui automatise le téléchargement et l'organisation de vidéos provenant de chaînes et de listes de lecture. Configurez une règle une seule fois — Pinchflat vérifie périodiquement les nouveaux contenus et les télécharge automatiquement, avec un support de premier ordre pour les bibliothèques Plex, Jellyfin et Kodi afin que votre centre multimédia reste à jour sans aucun travail manuel.

L'exécution de Pinchflat sur votre VPS permet aux téléchargements de fonctionner 24h/24 et 7j/7 sans monopoliser votre bande passante domestique ou votre ordinateur. L'intégration de SponsorBlock ignore les segments sponsorisés, la génération de flux RSS transforme les chaînes en flux de podcasts, et la suppression automatique optionnelle gère le stockage automatiquement à mesure que votre bibliothèque s'agrandit.