PigeonPod est un générateur de flux de podcasts auto-hébergé qui transforme les chaînes YouTube, les listes de lecture, les vidéos et le contenu Bilibili en flux de podcasts RSS standard. Abonnez-vous à n'importe quelle chaîne YouTube dans PigeonPod et il télécharge automatiquement les nouveaux épisodes en audio ou en vidéo, générant un flux RSS protégé par mot de passe auquel n'importe quel client de podcast — Apple Podcasts, Overcast, Pocket Casts — peut s'abonner directement.

Contrairement aux extensions de navigateur ou aux solutions de contournement manuelles, PigeonPod gère l'ensemble du processus sur votre propre serveur : abonnement, téléchargement via yt-dlp, transcodage via ffmpeg, génération de flux et diffusion RSS. Tous les outils nécessaires sont regroupés dans l'image Docker — rien d'autre à installer ou à configurer.