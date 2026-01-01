Déployez PigeonPod en un clic.
Générateur de flux de podcast auto-hébergé qui convertit les chaînes YouTube et Bilibili en flux RSS auxquels on peut s'abonner pour n'importe quelle application de podcast.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec PigeonPod
PigeonPod est un générateur de flux de podcasts auto-hébergé qui transforme les chaînes YouTube, les listes de lecture, les vidéos et le contenu Bilibili en flux de podcasts RSS standard. Abonnez-vous à n'importe quelle chaîne YouTube dans PigeonPod et il télécharge automatiquement les nouveaux épisodes en audio ou en vidéo, générant un flux RSS protégé par mot de passe auquel n'importe quel client de podcast — Apple Podcasts, Overcast, Pocket Casts — peut s'abonner directement.
Contrairement aux extensions de navigateur ou aux solutions de contournement manuelles, PigeonPod gère l'ensemble du processus sur votre propre serveur : abonnement, téléchargement via yt-dlp, transcodage via ffmpeg, génération de flux et diffusion RSS. Tous les outils nécessaires sont regroupés dans l'image Docker — rien d'autre à installer ou à configurer.
Caractéristiques principales de PigeonPod
Importation YouTube et Bilibili
Abonnez-vous aux chaînes YouTube, aux playlists et aux vidéos individuelles, ou aux chaînes et playlists Bilibili — PigeonPod suit les nouvelles mises en ligne et les synchronise automatiquement.
Sortie de flux RSS standard
Génère des flux RSS protégés par mot de passe auxquels toute application de podcast peut s'abonner, intégrant vos abonnements YouTube dans votre flux de travail d'écoute de podcasts habituel.
Contrôle qualité audio et vidéo
Configurez le format de sortie, le débit binaire et la qualité par flux afin d'obtenir des fichiers audio compacts pour l'écoute ou des vidéos complètes pour le visionnage — sans avoir à les télécharger à nouveau.
Filtres et limites d'épisodes
Définissez des filtres par mots-clés, des seuils de durée et des limites de nombre d'épisodes par flux pour que les abonnements restent concentrés sur le contenu que vous souhaitez réellement.
S3 et stockage local
Stockez les épisodes téléchargés sur le volume VPS ou acheminez-les vers n'importe quel service compatible S3 — MinIO, Cloudflare R2, ou AWS S3 — pour les bibliothèques plus volumineuses.
Pourquoi exécuter PigeonPod sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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