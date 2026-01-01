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Galerie photo auto-hébergée rapide, axée sur les répertoires, qui transforme un dossier d'images sur disque en un album web soigné.

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KVM 1
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1 cœur vCPU
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KVM 2
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8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
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16 To de bande passante
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KVM 8
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec PiGallery2

PiGallery2 est une galerie photo auto-hébergée open source qui prend un répertoire d'images sur disque et le sert comme une galerie web rapide et moderne — sans pipeline de téléchargement, sans base de données propriétaire, sans dépendance SaaS. La structure de répertoire que vous utilisez déjà devient la structure d'album que les visiteurs parcourent, elle fonctionne donc aussi bien pour les archives photo personnelles, les galeries d'événements, les albums de vacances en famille et les portfolios légers.

L'auto-hébergement de PiGallery2 sur votre propre VPS conserve les photos et les métadonnées au sein d'une infrastructure que vous contrôlez plutôt qu'un service photo public qui exploite le contenu des images pour la reconnaissance faciale ou les données d'entraînement. Le backend Node.js est intentionnellement léger — il a été conçu pour bien fonctionner sur un Raspberry Pi — ainsi, un petit plan VPS héberge confortablement des dizaines de milliers d'images tout en offrant des vignettes rapides et une interface utilisateur riche.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de PiGallery2

Modèle axé sur le répertoire

Votre structure de dossiers existante devient la hiérarchie des albums — déposez de nouvelles photos via SCP, rsync ou un outil de synchronisation et elles apparaissent automatiquement dans la galerie.

Vignettes rapides

L'indexeur en arrière-plan génère des miniatures de plusieurs tailles, mises en cache sur le disque pour que les visiteurs bénéficient d'un défilement fluide, même lors des chargements à froid.

EXIF et vue cartographique

Lit les métadonnées EXIF pour alimenter les pages d'informations par photo, les vues cartographiques géolocalisées et la recherche par appareil photo, date ou balise.

Recherche et filtrage

Rechercher par plage de dates, emplacement, visages, balises, évaluations ou nom de fichier sans indexeurs externes — toutes les métadonnées restent dans la base de données SQLite locale.

Partage et confidentialité

Générez des liens partageables par album avec des mots de passe et des dates d'expiration facultatifs, ou restreignez l'accès aux albums aux utilisateurs authentifiés uniquement.

Bibliothèque en lecture seule

Le répertoire d'images est monté en lecture seule afin que le serveur ne puisse pas modifier ou supprimer accidentellement les photos originales lors des analyses ou de la génération de vignettes.

Pourquoi exécuter PiGallery2 sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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