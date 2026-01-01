Déployez Picsur en un clic.
Plateforme d'hébergement d'images auto-hébergée avec des liens de partage instantanés, la conversion de format et des contrôles d'expiration — sans publicité, sans suivi.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Picsur
Picsur est une plateforme d'hébergement d'images légère et auto-hébergée, conçue pour les particuliers et les équipes qui souhaitent un contrôle total sur leur infrastructure de partage d'images. Téléchargez des images, obtenez des liens de partage instantanés et configurez des délais d'expiration — le tout sans dépendre de services tiers qui compressent le contenu, affichent des publicités ou suppriment des fichiers sans avertissement.
Soutenu par PostgreSQL pour un stockage fiable des métadonnées, Picsur prend en charge les formats PNG, JPEG, GIF, WebP et AVIF avec conversion et optimisation automatiques des formats. Son API REST facilite l'intégration des téléchargements d'images programmatiques dans les outils et flux de travail existants sur votre VPS.
Caractéristiques principales de Picsur
Liens partageables instantanés
Téléchargez une image et recevez immédiatement un lien propre et direct, prêt à être collé dans les discussions, la documentation ou les e-mails.
Conversion de format
Convertit et optimise automatiquement les images entre les formats PNG, JPEG, GIF, WebP et AVIF pour une diffusion web efficace.
Contrôles d'expiration
Définissez des durées d'expiration configurables sur les images partagées afin que les liens cessent automatiquement de fonctionner après une période choisie pour un partage temporaire sécurisé.
Gestion multi-utilisateurs
Les contrôles d'administration et les comptes utilisateur vous permettent de gérer l'accès, les quotas de stockage et les autorisations au sein d'une équipe ou d'une organisation.
API REST
L'API de téléversement et de gestion programmatique intègre Picsur aux pipelines CI/CD, aux outils de capture d'écran et à d'autres flux de travail d'automatisation.
Pourquoi exécuter Picsur sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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