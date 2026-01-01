Déployez PicoClaw en un clic.
Assistant IA ultra-léger écrit en Go avec prise en charge native de MCP et plus de 30 intégrations de fournisseurs LLM.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec PicoClaw
PicoClaw est un assistant IA indépendant et open-source initié par Sipeed et entièrement écrit en Go à partir de zéro. Le projet a été reconstruit grâce à un processus d'auto-amorçage — l'Agent IA lui-même a piloté la migration de l'architecture et l'optimisation du code — produisant un seul binaire statique qui démarre en moins d'une seconde et fonctionne sur un seul cœur de CPU.
Conçu pour être minuscule, rapide et déployable partout, PicoClaw exécute les mêmes charges de travail que des frameworks d'agents beaucoup plus lourds tout en consommant environ 10 Mo de RAM. L'auto-hébergement du lanceur sur un VPS vous offre une console basée sur navigateur, une configuration persistante et une passerelle à long terme qui connecte votre LLM choisi à Telegram, Discord, Matrix, WeChat et à tout serveur MCP vers lequel vous le dirigez.
Caractéristiques principales de PicoClaw
Encombrement ultra-faible
La consommation de mémoire vive inférieure à 10 Mo et des temps de démarrage inférieurs à la seconde signifient qu'un seul VPS peut héberger PicoClaw aux côtés du reste de votre pile sans surcharge mesurable.
Lanceur de console Web
Le lanceur basé sur navigateur sur le port 18800 vous guide à travers la configuration du fournisseur, du canal et de la passerelle sans modifier les fichiers JSON manuellement.
Prise en charge native de MCP
L'intégration de première classe du Model Context Protocol vous permet de connecter n'importe quel serveur MCP pour étendre les capacités de l'agent sans écrire de plugins personnalisés.
30+ fournisseurs de LLM
Utilisez OpenAI, Anthropic, Gemini, OpenRouter, AWS Bedrock, Azure, Kimi, Minimax, et plus encore via une seule configuration de liste de modèles.
Passerelle multicanal
Une passerelle persistante expose votre agent via Telegram, Discord, Matrix, IRC, WeChat et WeCom depuis un déploiement unique.
Routage intelligent des modèles
Le routage basé sur des règles envoie les requêtes simples à des modèles légers et les requêtes complexes à des modèles phares, réduisant ainsi les dépenses d'API sans nuire à la qualité.
Pourquoi exécuter PicoClaw sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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