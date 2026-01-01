Déployez Photoview en un clic.
Galerie de photos auto-hébergée qui reproduit la structure de votre système de fichiers et ne modifie jamais vos fichiers originaux.
Sélectionnez un forfait VPS pour Photoview
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Photoview
Photoview est une galerie photo rapide et auto-hébergée conçue pour les photographes et les familles qui souhaitent conserver leurs souvenirs sur une infrastructure qu'ils contrôlent. Elle lit directement votre structure de répertoires existante — pas de processus d'importation, pas de réorganisation des fichiers — et génère automatiquement des vignettes et des aperçus sur votre propre serveur.
Contrairement aux services de photos dans le cloud, Photoview conserve vos originaux intacts et privés. Les fichiers RAW, les métadonnées EXIF, les coordonnées GPS et la reconnaissance faciale fonctionnent tous sans envoyer une seule photo à un service tiers. Chaque utilisateur dispose de son propre chemin de bibliothèque, ce qui le rend adapté aux foyers ou aux petites équipes partageant un seul serveur.
Caractéristiques principales de Photoview
Albums en miroir du système de fichiers
Votre structure de répertoires existante devient automatiquement votre structure d'albums — pas d'importation, pas de réorganisation, pas de verrouillage.
Prise en charge des fichiers RAW
Parcourt et prévisualise nativement les formats RAW d'appareils photo via Darktable, permettant aux photographes de consulter leur bibliothèque complète sans conversion.
Reconnaissance faciale
Détecte et regroupe automatiquement les photos de la même personne, facilitant la recherche de toutes les photos d'un individu spécifique parmi des milliers d'images.
Métadonnées EXIF et GPS
Affiche les réglages de l'appareil photo, les données de l'objectif et les informations de localisation pour chaque photo, avec une vue cartographique optionnelle optimisée par Mapbox.
Partage sécurisé
Générez des liens de partage publics pour des photos individuelles ou des albums complets, avec protection par mot de passe facultative pour un accès externe contrôlé.
Bibliothèques multi-utilisateurs
Chaque compte utilisateur correspond à son propre chemin de répertoire sur le serveur, permettant aux membres de la famille ou aux collaborateurs d'avoir des bibliothèques séparées à partir d'une seule instance.
Pourquoi exécuter Photoview sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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