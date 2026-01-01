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Application de gestion de photos basée sur l'IA qui organise, étiquette et recherche automatiquement votre bibliothèque de photos sans les télécharger sur des clouds tiers.

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KVM 1
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Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
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KVM 2
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2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
362,99MAD
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
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227,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 455,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec PhotoPrism

PhotoPrism est une plateforme de gestion de photos axée sur la confidentialité qui utilise l'intelligence artificielle pour classer, étiqueter et rechercher automatiquement l'intégralité de votre collection de photos. La reconnaissance faciale, la détection d'objets et l'organisation basée sur la localisation fonctionnent localement sur votre serveur — vos photos ne quittent jamais votre matériel.

L'auto-hébergement de PhotoPrism sur votre VPS vous offre une alternative puissante à Google Photos et iCloud, capable de gérer des millions d'images, de prendre en charge les fichiers RAW et les vidéos 4K, et de garder chaque souvenir sous votre contrôle total, sans les limites de stockage imposées par un abonnement tiers.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de PhotoPrism

Balisage assisté par l'IA

Classe automatiquement les photos par sujet, scène et objets en utilisant l'apprentissage automatique sur l'appareil — aucun traitement dans le cloud n'est requis.

Reconnaissance faciale

Regroupe les photos par les personnes qui y figurent, afin que vous puissiez retrouver instantanément chaque cliché d'un membre de votre famille ou d'un ami dans toute votre photothèque.

Recherche puissante

Trouvez des photos avec des requêtes en langage naturel comme "coucher de soleil sur la plage" ou filtrez par date, appareil photo, lieu et étiquettes détectées automatiquement simultanément.

Support RAW et vidéo

Gère les fichiers RAW des appareils photo professionnels, les fichiers HEIF des iPhones et les vidéos 4K avec transcodage automatique pour la lecture dans le navigateur.

Emplacement et Vue carte

Affiche les photos géolocalisées sur une carte interactive et les regroupe automatiquement par emplacement pour une navigation géographique.

Pourquoi exécuter PhotoPrism sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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