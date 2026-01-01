PhotoPrism est une plateforme de gestion de photos axée sur la confidentialité qui utilise l'intelligence artificielle pour classer, étiqueter et rechercher automatiquement l'intégralité de votre collection de photos. La reconnaissance faciale, la détection d'objets et l'organisation basée sur la localisation fonctionnent localement sur votre serveur — vos photos ne quittent jamais votre matériel.

L'auto-hébergement de PhotoPrism sur votre VPS vous offre une alternative puissante à Google Photos et iCloud, capable de gérer des millions d'images, de prendre en charge les fichiers RAW et les vidéos 4K, et de garder chaque souvenir sous votre contrôle total, sans les limites de stockage imposées par un abonnement tiers.