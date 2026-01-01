Déployez Photofield en un clic.
Galerie photo auto-hébergée axée sur la vitesse qui affiche des milliers d'images dans une chronologie fluide et zoomable.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Photofield
Photofield est une galerie photo open-source à binaire unique, construite autour d'une obsession : la vitesse. Au lieu de paginer les photos en petites vignettes, elle affiche des milliers d'images simultanément sur une toile continue et zoomable, chargeant progressivement des tuiles de plus haute résolution à mesure que vous vous déplacez et zoomez. Le résultat ressemble plus à une visionneuse d'images de bureau qu'à une galerie web typique.
L'auto-hébergement de Photofield sur votre VPS conserve les photos originales et leurs métadonnées EXIF au sein d'une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que sur un service photo SaaS. Le répertoire source est monté en lecture seule, de sorte que la galerie ne peut jamais modifier ou supprimer les originaux, ce qui en fait une interface sûre et non invasive pour une archive existante synchronisée via rsync, SCP ou Syncthing.
Caractéristiques principales de Photofield
Chronologie zoomable
Naviguez par panoramique et pincement à travers des dizaines de milliers de photos sur une seule toile continue avec un streaming de tuiles multi-résolution.
Déploiement en binaire unique
Un binaire Go intègre l'interface utilisateur, la base de données de géolocalisation et l'indexeur, de sorte que le conteneur démarre en quelques secondes sans service de base de données externe.
Bibliothèque en lecture seule
Le répertoire photo est monté en lecture seule, de sorte que la galerie ne peut jamais modifier, renommer ou supprimer les fichiers originaux pendant l'indexation.
Géocodage inversé local
La base de données de géolocalisation intégrée résout les coordonnées GPS EXIF en noms de lieux entièrement hors ligne, sans aucun appel à une API de carte tierce.
Indexation rapide
L'indexeur scanne les nouvelles photos à des milliers de fichiers par seconde sur des SSD et met à jour la galerie progressivement sans bloquer la navigation.
Recherche IA facultative
Connectez un hôte Photofield AI externe pour activer la recherche sémantique d'images et la détection de visages sur l'ensemble de la collection.
Pourquoi exécuter Photofield sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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