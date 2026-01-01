Déployez Phoenix en un clic.
Plateforme d'observabilité IA open source pour le traçage, l'évaluation et la surveillance des applications LLM et des agents IA en production.
Sélectionnez un forfait VPS pour Phoenix
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Phoenix
Phoenix est une plateforme d'observabilité d'IA open source construite par Arize AI pour les équipes développant des applications avec des grands modèles linguistiques, des agents et des pipelines de récupération. Elle capture chaque trace produite par votre application via l'instrumentation OpenTelemetry standard, mettant en évidence la latence, l'utilisation des jetons et la qualité des réponses afin que les ingénieurs puissent détecter les régressions avant qu'elles n'atteignent les clients. Avec des intégrations prêtes à l'emploi pour LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic et la plupart des autres frameworks d'IA, Phoenix s'intègre dans les pipelines existants sans réécriture de code.
L'auto-hébergement de Phoenix sur votre propre VPS maintient les invites, les sorties de modèle et le contexte de récupération sur une infrastructure que vous contrôlez. Il n'y a pas de frais par trace ni de contraintes de résidence des données — stockez autant de télémétrie que votre disque le permet.
Caractéristiques principales de Phoenix
Traçage OpenTelemetry
Capturez l'arbre d'exécution complet de chaque appel LLM, invocation d'outil et étape de récupération en utilisant le protocole OTLP standard.
Cadre d'évaluation
Exécutez des évaluateurs basés sur des LLM-juge et sur du code sur des ensembles de données pour évaluer la qualité des réponses et détecter les régressions avant le déploiement.
Espace de jeu d'invites
Itérer sur les invites côte à côte à travers les modèles et les paramètres sans toucher au code de l'application ni redéployer.
Intégrations de Framework
Instrumentation prête à l'emploi pour LangChain, LlamaIndex, DSPy, Haystack, OpenAI, Anthropic, Bedrock et Vertex AI.
Expériences sur les jeux de données
Construire des jeux de données à partir de traces de production et les rejouer avec de nouvelles versions d'invites ou de modèles pour comparer les résultats.
Analyse d'intégration
Inspecter la qualité de la récupération avec des visualisations d'embeddings qui révèlent la dérive, les clusters et les résultats de faible pertinence.
Pourquoi exécuter Phoenix sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.