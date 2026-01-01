Perplexica est un moteur de réponses IA open-source qui s'exécute entièrement sur votre propre matériel. Il combine la recherche sur le web avec la prise en charge des LLM locaux via Ollama et des fournisseurs cloud tels que OpenAI, Claude et Groq, pour synthétiser des réponses précises avec des sources citées — vous choisissez donc le modèle qui correspond à vos exigences en matière de confidentialité et de performances.

L'auto-hébergement de Perplexica maintient chaque requête de recherche privée sur votre serveur. Contrairement aux produits de recherche IA basés sur le cloud, il n'y a pas de suivi d'utilisation, pas d'enregistrement des requêtes par des tiers, et pas de frais d'abonnement — juste des réponses rapides et citées, sous votre contrôle total.