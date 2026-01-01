Déployez Perplexica en un clic.
Moteur de recherche IA axé sur la confidentialité qui combine les connaissances d'internet avec des LLM locaux et fournit des réponses citées sans suivre vos requêtes.
Sélectionnez un forfait VPS pour Perplexica
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Perplexica
Perplexica est un moteur de réponses IA open-source qui s'exécute entièrement sur votre propre matériel. Il combine la recherche sur le web avec la prise en charge des LLM locaux via Ollama et des fournisseurs cloud tels que OpenAI, Claude et Groq, pour synthétiser des réponses précises avec des sources citées — vous choisissez donc le modèle qui correspond à vos exigences en matière de confidentialité et de performances.
L'auto-hébergement de Perplexica maintient chaque requête de recherche privée sur votre serveur. Contrairement aux produits de recherche IA basés sur le cloud, il n'y a pas de suivi d'utilisation, pas d'enregistrement des requêtes par des tiers, et pas de frais d'abonnement — juste des réponses rapides et citées, sous votre contrôle total.
Caractéristiques principales de Perplexica
Réponses IA citées
Chaque réponse inclut des liens sources afin que vous puissiez vérifier les informations et approfondir sans faire aveuglément confiance au contenu généré par l'IA.
Support LLM local
Connectez Ollama pour exécuter des modèles open source entièrement sur votre matériel sans aucune donnée envoyée à des services externes.
Flexibilité multi-fournisseurs
Basculez entre OpenAI, Claude, Groq et d'autres fournisseurs de services cloud depuis une interface unique pour équilibrer les coûts et les capacités.
Confidentialité totale de la recherche
Toutes les requêtes restent sur votre VPS — aucun historique de recherche n'est partagé avec les réseaux publicitaires ou les plateformes d'analyse qui suivent votre comportement.
Pourquoi exécuter Perplexica sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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