Déployez PeerTube en un clic.
Plateforme vidéo fédérée pair-à-pair pour publier et partager des vidéos sans dépendre de YouTube ou d'une infrastructure centrale.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec PeerTube
PeerTube est une plateforme d'hébergement vidéo libre, open-source et fédérée, conçue comme une alternative auto-souveraine à YouTube et Vimeo. Chaque instance PeerTube est indépendante mais interconnectée via le protocole ActivityPub, afin que vos spectateurs puissent suivre des chaînes depuis n'importe quel autre serveur PeerTube tandis que chaque vidéo, commentaire et abonnement réside sur l'infrastructure que vous contrôlez.
Le streaming pair-à-pair WebRTC permet aux spectateurs de partager la bande passante entre eux, afin qu'une seule vidéo populaire ne fasse pas planter votre serveur lors des pics de trafic. La pile PostgreSQL, Redis et le pipeline de transcodage inclus fonctionnent entièrement sur votre VPS, donnant aux créateurs et aux communautés la pleine propriété de leur contenu, de leur audience et de leurs politiques de modération — pas de flux algorithmique, pas de démonétisation, pas d'intermédiaires publicitaires.
Caractéristiques principales de PeerTube
Fédéré via ActivityPub
Les spectateurs de toute instance PeerTube, Mastodon ou autre ActivityPub peuvent suivre votre chaîne, commenter et partager des vidéos à travers le Fediverse.
Streaming pair à pair
Le WebRTC basé sur navigateur réduit la bande passante du serveur en permettant aux spectateurs de partager des fragments vidéo, afin qu'un téléchargement viral ne fasse pas planter votre VPS.
Transcodage intégré
Le transcodage automatique génère plusieurs niveaux de qualité pour chaque téléchargement — de 240p à 4K — sans services de transcodage externes.
Diffusion en direct et RTMP
Diffusez en direct depuis OBS ou tout encodeur compatible RTMP directement sur votre chaîne PeerTube avec enregistrement et rediffusions.
Gestion des chaînes et des playlists
Organisez les vidéos en chaînes, listes de lecture et séries avec des miniatures personnalisées, des descriptions et des autorisations pour les collaborateurs.
API ouverte et intégrations
Intégrez des vidéos n'importe où avec un iframe d'une seule ligne et intégrez-vous à des outils externes grâce à une API REST entièrement documentée.
Pourquoi exécuter PeerTube sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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