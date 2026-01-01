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Plateforme vidéo fédérée pair-à-pair pour publier et partager des vidéos sans dépendre de YouTube ou d'une infrastructure centrale.

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KVM 1
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Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
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KVM 2
217,99MAD
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Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
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113,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
64 % de réduction
KVM 8
641,99MAD
227,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 455,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec PeerTube

PeerTube est une plateforme d'hébergement vidéo libre, open-source et fédérée, conçue comme une alternative auto-souveraine à YouTube et Vimeo. Chaque instance PeerTube est indépendante mais interconnectée via le protocole ActivityPub, afin que vos spectateurs puissent suivre des chaînes depuis n'importe quel autre serveur PeerTube tandis que chaque vidéo, commentaire et abonnement réside sur l'infrastructure que vous contrôlez.

Le streaming pair-à-pair WebRTC permet aux spectateurs de partager la bande passante entre eux, afin qu'une seule vidéo populaire ne fasse pas planter votre serveur lors des pics de trafic. La pile PostgreSQL, Redis et le pipeline de transcodage inclus fonctionnent entièrement sur votre VPS, donnant aux créateurs et aux communautés la pleine propriété de leur contenu, de leur audience et de leurs politiques de modération — pas de flux algorithmique, pas de démonétisation, pas d'intermédiaires publicitaires.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de PeerTube

Fédéré via ActivityPub

Les spectateurs de toute instance PeerTube, Mastodon ou autre ActivityPub peuvent suivre votre chaîne, commenter et partager des vidéos à travers le Fediverse.

Streaming pair à pair

Le WebRTC basé sur navigateur réduit la bande passante du serveur en permettant aux spectateurs de partager des fragments vidéo, afin qu'un téléchargement viral ne fasse pas planter votre VPS.

Transcodage intégré

Le transcodage automatique génère plusieurs niveaux de qualité pour chaque téléchargement — de 240p à 4K — sans services de transcodage externes.

Diffusion en direct et RTMP

Diffusez en direct depuis OBS ou tout encodeur compatible RTMP directement sur votre chaîne PeerTube avec enregistrement et rediffusions.

Gestion des chaînes et des playlists

Organisez les vidéos en chaînes, listes de lecture et séries avec des miniatures personnalisées, des descriptions et des autorisations pour les collaborateurs.

API ouverte et intégrations

Intégrez des vidéos n'importe où avec un iframe d'une seule ligne et intégrez-vous à des outils externes grâce à une API REST entièrement documentée.

Pourquoi exécuter PeerTube sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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