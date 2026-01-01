Déployez PdfDing en un clic.
Gestionnaire de PDF auto-hébergé avec visualisation basée sur navigateur, annotation et synchronisation de la position de lecture multi-appareils.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec PdfDing
PdfDing est un gestionnaire et une visionneuse de PDF auto-hébergé qui mémorise votre position de lecture sur tous vos appareils, afin que vous puissiez commencer à lire sur un ordinateur de bureau et continuer sur un téléphone sans perdre votre place. Les fichiers sont organisés en espaces de travail et en collections avec un étiquetage multi-niveaux, la mise en favoris et l'archivage. La visionneuse basée sur navigateur vous permet d'annoter, de surligner, d'ajouter du texte, de dessiner et de signer des documents — toutes les annotations étant stockées côté serveur et synchronisées sur chaque appareil.
L'auto-hébergement de PdfDing sur votre propre VPS garantit la confidentialité de votre bibliothèque de documents : aucun fichier n'est téléchargé vers un service cloud, aucune analyse d'utilisation n'est effectuée, et vous avez un contrôle total sur qui peut accéder à votre instance. L'authentification unique OIDC optionnelle, l'authentification à deux facteurs et les contrôles d'accès par lien le rendent pratique pour une utilisation personnelle et en petite équipe.
Caractéristiques principales de PdfDing
Synchronisation inter-appareils
La position de lecture, les annotations et les signatures numériques se synchronisent sur tous les appareils afin que vous ne perdiez jamais votre place lorsque vous passez du bureau au mobile.
Annotation et édition
Ajoutez du texte, des surlignages, des dessins et des commentaires directement dans le navigateur — aucun outil tiers n'est requis — avec des annotations stockées côté serveur.
Collections et balisage
Organisez les PDF en espaces de travail et collections avec des balises multi-niveaux, la mise en favoris et l'archivage pour une bibliothèque personnelle ou d'équipe structurée.
Signatures numériques
Signez des documents dans le navigateur et faites synchroniser et conserver les signatures sur tous vos appareils sans installer de logiciel de bureau.
SSO et authentification à deux facteurs
Intégrez-vous à n'importe quel fournisseur OIDC pour l'authentification unique, et sécurisez les comptes avec l'authentification à deux facteurs par clé matérielle TOTP ou WebAuthn.
Liens partageables
Générer des liens de partage à accès contrôlé avec des codes QR pour des PDF individuels, facilitant le partage de documents sans accorder un accès complet au compte.
Pourquoi exécuter PdfDing sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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