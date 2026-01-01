PdfDing est un gestionnaire et une visionneuse de PDF auto-hébergé qui mémorise votre position de lecture sur tous vos appareils, afin que vous puissiez commencer à lire sur un ordinateur de bureau et continuer sur un téléphone sans perdre votre place. Les fichiers sont organisés en espaces de travail et en collections avec un étiquetage multi-niveaux, la mise en favoris et l'archivage. La visionneuse basée sur navigateur vous permet d'annoter, de surligner, d'ajouter du texte, de dessiner et de signer des documents — toutes les annotations étant stockées côté serveur et synchronisées sur chaque appareil.

L'auto-hébergement de PdfDing sur votre propre VPS garantit la confidentialité de votre bibliothèque de documents : aucun fichier n'est téléchargé vers un service cloud, aucune analyse d'utilisation n'est effectuée, et vous avez un contrôle total sur qui peut accéder à votre instance. L'authentification unique OIDC optionnelle, l'authentification à deux facteurs et les contrôles d'accès par lien le rendent pratique pour une utilisation personnelle et en petite équipe.