Déployez Parse Server en un clic.
Backend open-source pour applications mobiles et web avec REST, GraphQL, requêtes en temps réel, authentification et notifications push.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Parse Server
Parse Server est le successeur open-source de la plateforme Parse originale, fournissant un backend-as-a-service complet pour les applications mobiles et web. Il expose le stockage d'objets, l'authentification des utilisateurs, le stockage de fichiers, les notifications push et les requêtes en direct via des API REST et GraphQL générées automatiquement, éliminant la majeure partie du boilerplate normalement requis pour livrer une application connectée.
L'auto-hébergement de Parse Server sur votre VPS vous donne la pleine propriété des comptes utilisateurs, des données d'application et de la logique de code cloud — sans frais par requête, sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur (vendor lock-in) et sans délais de migration inattendus. Ce déploiement est livré avec MongoDB et le tableau de bord officiel de Parse afin que vous puissiez parcourir les classes, exécuter des requêtes et gérer le schéma dès le premier jour.
Caractéristiques principales de Parse Server
APIs REST et GraphQL
Chaque classe que vous définissez est instantanément disponible via des points de terminaison REST et GraphQL auto-générés, ainsi les clients iOS, Android et web peuvent lire et écrire des données sans code serveur personnalisé.
Authentification de l'utilisateur
Le nom d'utilisateur/mot de passe intégré, la vérification d'e-mail et les connexions sociales pour Facebook, Apple, Google et Twitter vous permettent de déployer des parcours de compte sécurisés en quelques minutes.
Requêtes en direct
Abonnez-vous aux changements sur n'importe quelle classe via WebSockets pour alimenter le chat en temps réel, les outils collaboratifs et les tableaux de bord en direct sans pile pub/sub séparée.
Fonctions Cloud Code
Exécutez du JavaScript côté serveur sur des déclencheurs d'insertion, de mise à jour et de suppression ou en tant que fonctions appelables pour appliquer des règles métier et s'intégrer avec des API tierces.
Notifications push
Envoyez des notifications push ciblées aux clients iOS, Android et web à l'aide du système intégré de gestion des installations et des canaux.
Parse Dashboard inclus
Parcourir les classes, modifier les lignes, exécuter des requêtes d'agrégation et inspecter le schéma via le tableau de bord officiel de Parse fourni avec le serveur.
Pourquoi exécuter Parse Server sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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