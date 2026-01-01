Déployez Papra en un clic.
Plateforme de gestion de documents open-source minimaliste pour archiver et récupérer vos fichiers importants.
Sélectionnez un forfait VPS pour Papra
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Papra
Papra est une plateforme open-source de gestion et d'archivage de documents, conçue pour le stockage à long terme et la récupération facile de documents personnels et organisationnels — reçus, garanties, contrats, et tout ce que vous devez conserver. Contrairement aux solutions DMS lourdes, Papra se concentre sur la simplicité : téléchargez des documents, étiquetez-les, recherchez-les et retrouvez-les des années plus tard.
L'auto-hébergement de Papra sur votre propre VPS place vos documents sous votre contrôle total, sans accès tiers, sans frais par document et sans limites de stockage au-delà de votre propre disque. La base de données SQLite intégrée signifie zéro dépendance infrastructurelle — juste un seul conteneur et un volume.
Caractéristiques principales de Papra
Recherche en texte intégral
Recherchez instantanément dans le contenu des documents, les balises et les métadonnées — y compris le texte extrait des images numérisées via OCR.
Règles de balisage automatisé
Définissez des règles pour étiqueter automatiquement les documents entrants en fonction de modèles de noms de fichiers ou de leur contenu, afin de maintenir vos archives organisées sans effort manuel.
Ingestion d'e-mails
Envoyez des documents directement dans votre boîte de réception Papra par e-mail, facilitant l'archivage des reçus et des factures dès leur réception.
Organisations et partage
Créez plusieurs organisations et invitez des collaborateurs, afin que les familles ou les petites équipes puissent gérer des documents ensemble dans des espaces distincts.
API et webhooks
Intégrez Papra à d'autres outils en utilisant l'API REST, la CLI, le SDK et les webhooks pour des flux de travail de documents automatisés.
Pourquoi exécuter Papra sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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