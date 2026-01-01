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Plateforme de gestion de documents open-source minimaliste pour archiver et récupérer vos fichiers importants.

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63 % de réduction
KVM 1
170,99MAD
62,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
217,99MAD
80,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
362,99MAD
113,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
64 % de réduction
KVM 8
641,99MAD
227,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 455,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Papra

Papra est une plateforme open-source de gestion et d'archivage de documents, conçue pour le stockage à long terme et la récupération facile de documents personnels et organisationnels — reçus, garanties, contrats, et tout ce que vous devez conserver. Contrairement aux solutions DMS lourdes, Papra se concentre sur la simplicité : téléchargez des documents, étiquetez-les, recherchez-les et retrouvez-les des années plus tard.

L'auto-hébergement de Papra sur votre propre VPS place vos documents sous votre contrôle total, sans accès tiers, sans frais par document et sans limites de stockage au-delà de votre propre disque. La base de données SQLite intégrée signifie zéro dépendance infrastructurelle — juste un seul conteneur et un volume.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Papra

Recherche en texte intégral

Recherchez instantanément dans le contenu des documents, les balises et les métadonnées — y compris le texte extrait des images numérisées via OCR.

Règles de balisage automatisé

Définissez des règles pour étiqueter automatiquement les documents entrants en fonction de modèles de noms de fichiers ou de leur contenu, afin de maintenir vos archives organisées sans effort manuel.

Ingestion d'e-mails

Envoyez des documents directement dans votre boîte de réception Papra par e-mail, facilitant l'archivage des reçus et des factures dès leur réception.

Organisations et partage

Créez plusieurs organisations et invitez des collaborateurs, afin que les familles ou les petites équipes puissent gérer des documents ensemble dans des espaces distincts.

API et webhooks

Intégrez Papra à d'autres outils en utilisant l'API REST, la CLI, le SDK et les webhooks pour des flux de travail de documents automatisés.

Pourquoi exécuter Papra sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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