Papermerge est un système de gestion de documents open-source conçu pour transformer la paperasse physique en une archive numérique consultable et organisée. Téléchargez des PDF ou des images numérisées et Papermerge extrait automatiquement le texte via OCR, rendant chaque facture, contrat et reçu instantanément consultable par son contenu. L'organisation basée sur des balises, les hiérarchies de dossiers et les champs de métadonnées personnalisés vous offrent un contrôle précis sur la manière dont les documents sont structurés et récupérés. Le support multi-utilisateur avec des permissions basées sur les rôles le rend adapté aussi bien aux petites entreprises qu'aux professions libérales.

L'auto-hébergement de Papermerge sur votre propre VPS signifie que les dossiers financiers sensibles, les documents juridiques et les fichiers personnels ne quittent jamais votre infrastructure. Vous évitez les frais mensuels de stockage cloud tout en bénéficiant d'une capacité de documents illimitée, de la possibilité d'appliquer des politiques de rétention personnalisées et de la flexibilité d'intégration avec les flux de travail existants via l'API REST de Papermerge.