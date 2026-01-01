Déployez Papermerge en un clic.
Système de gestion de documents open source avec OCR automatique, recherche en texte intégral et organisation par étiquettes pour tous vos documents numérisés.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Papermerge
Papermerge est un système de gestion de documents open-source conçu pour transformer la paperasse physique en une archive numérique consultable et organisée. Téléchargez des PDF ou des images numérisées et Papermerge extrait automatiquement le texte via OCR, rendant chaque facture, contrat et reçu instantanément consultable par son contenu. L'organisation basée sur des balises, les hiérarchies de dossiers et les champs de métadonnées personnalisés vous offrent un contrôle précis sur la manière dont les documents sont structurés et récupérés. Le support multi-utilisateur avec des permissions basées sur les rôles le rend adapté aussi bien aux petites entreprises qu'aux professions libérales.
L'auto-hébergement de Papermerge sur votre propre VPS signifie que les dossiers financiers sensibles, les documents juridiques et les fichiers personnels ne quittent jamais votre infrastructure. Vous évitez les frais mensuels de stockage cloud tout en bénéficiant d'une capacité de documents illimitée, de la possibilité d'appliquer des politiques de rétention personnalisées et de la flexibilité d'intégration avec les flux de travail existants via l'API REST de Papermerge.
Caractéristiques principales de Papermerge
Extraction OCR automatique
Papermerge extrait automatiquement le texte interrogeable des PDF et des images numérisées lors du téléchargement, transformant une pile de documents numérisés en une base de données interrogeable.
Recherche plein texte
Recherchez dans le contenu complet et les métadonnées de chaque document de votre archive, avec des filtres par date, balises et champs personnalisés pour une récupération précise.
Organisation des étiquettes et des dossiers
Combinez les hiérarchies de dossiers avec des balises flexibles et des champs de métadonnées personnalisés pour construire une structure organisationnelle qui correspond au fonctionnement réel de votre entreprise.
Permissions multi-utilisateurs
Le contrôle d'accès basé sur les rôles permet aux équipes de partager une archive de documents unique tout en ne rendant les fichiers sensibles visibles qu'aux utilisateurs autorisés.
Opérations sur les pages PDF
Fusionnez, divisez et réorganisez les pages PDF directement dans Papermerge, éliminant le besoin d'un éditeur PDF séparé lors du nettoyage des documents numérisés.
Pourquoi exécuter Papermerge sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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