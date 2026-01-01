Déployez Paperless-ngx en un clic.
Système de gestion de documents open source qui numérise, indexe par OCR et archive vos documents dans une bibliothèque numérique entièrement consultable.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Paperless-ngx
Paperless-ngx est un système de gestion de documents maintenu par la communauté qui transforme la paperasse physique en une archive numérique consultable et organisée. Il traite automatiquement par OCR les images numérisées et les PDF, classe les documents et applique des étiquettes afin que chaque facture, contrat et reçu puisse être instantanément retrouvé par son contenu. Gotenberg et Apache Tika gèrent les documents Office et les formats complexes que les pipelines OCR standard ne prennent pas en charge.
L'auto-hébergement de Paperless-ngx sur votre VPS permet de conserver les dossiers financiers sensibles, les contrats et les documents personnels sur votre propre infrastructure — jamais sur un cloud tiers. Les ressources VPS dédiées garantissent un traitement OCR rapide même pour les grands lots de documents, tandis que les volumes persistants protègent l'ensemble de votre archive et de votre base de données lors des mises à jour et des redémarrages.
Caractéristiques principales de Paperless-ngx
Indexation OCR automatique
Chaque document téléchargé est automatiquement scanné avec OCR afin que son texte intégral soit indexé et consultable en quelques secondes après le téléchargement, qu'il soit arrivé sous forme de PDF ou d'image scannée.
Classification Intelligente
Paperless-ngx apprend de vos modèles d'organisation et applique automatiquement des étiquettes, des correspondants et des types de documents basés sur le contenu, réduisant le tri manuel à quasiment zéro.
Recherche en texte intégral
Recherchez dans le contenu complet de chaque document de votre archive avec un filtrage avancé par date, étiquette, correspondant et type de document pour une récupération précise.
Accès multi-utilisateur
Les contrôles d'autorisation granulaires permettent à plusieurs utilisateurs de partager la même archive avec un accès basé sur les rôles, ce qui le rend adapté aussi bien aux petites équipes qu'aux foyers familiaux.
Support pour documents Office
L'intégration de Gotenberg et Apache Tika gère les formats Word, Excel et autres formats Office, ainsi que les PDF et les images, vous offrant une seule archive pour tous les types de documents.
Pourquoi exécuter Paperless-ngx sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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