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Suivi des finances personnelles open-source utilisant la comptabilité en partie double pour une visibilité complète sur les actifs, les dépenses et la valeur nette.

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KVM 1
170,99MAD
62,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
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4 To de bande passante
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63 % de réduction
KVM 2
217,99MAD
80,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
362,99MAD
113,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
64 % de réduction
KVM 8
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227,99MAD/mois
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Paisa

Paisa est un suivi de finances personnelles auto-hébergé basé sur le modèle de comptabilité en partie double. Il vous offre une image précise et complète de vos finances — actifs, passifs, revenus, dépenses et valeur nette — suivies à l'aide de fichiers journaux en texte brut que vous possédez entièrement. Contrairement aux applications financières basées sur le cloud, toutes vos données restent sur votre propre serveur, sans frais d'abonnement et sans qu'aucun tiers n'accède à vos dossiers financiers.

L'interface web transforme votre journal comptable en tableaux de bord interactifs : répartitions des dépenses par catégorie, graphiques d'allocation d'actifs, projections d'objectifs de retraite et suivi des rendements d'investissement pour les fonds communs de placement et les actions. La prise en charge multidevises gère les finances réparties dans différents pays ou classes d'actifs.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Paisa

Comptabilité en partie double

Chaque transaction est enregistrée avec des écritures de débit et de crédit correspondantes, vous offrant un suivi mathématiquement précis qui détecte automatiquement les erreurs.

Tableau de bord du patrimoine net

Une vue unique regroupe tous les actifs et passifs au fil du temps, montrant comment votre situation financière globale évolue mois après mois.

Suivi du retour sur investissement

Suivez la performance des fonds communs de placement et des actions avec des calculs XIRR afin que vous connaissiez toujours le rendement annualisé réel de chaque position.

Analyse budget vs réel

Comparez les dépenses prévues aux dépenses réelles par catégorie pour identifier où votre argent va réellement par rapport à l'endroit où vous aviez prévu de le dépenser.

Fichiers de données en texte clair

Toutes les données financières sont stockées dans des fichiers journaux lisibles par l'homme que vous pouvez modifier, gérer les versions et sauvegarder indépendamment de l'application.

Pourquoi exécuter Paisa sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Déployez localement. Propulsez à l'international.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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