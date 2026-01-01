Déployez Paisa : installation en un clic.
Suivi des finances personnelles open-source utilisant la comptabilité en partie double pour une visibilité complète sur les actifs, les dépenses et la valeur nette.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Paisa
Paisa est un suivi de finances personnelles auto-hébergé basé sur le modèle de comptabilité en partie double. Il vous offre une image précise et complète de vos finances — actifs, passifs, revenus, dépenses et valeur nette — suivies à l'aide de fichiers journaux en texte brut que vous possédez entièrement. Contrairement aux applications financières basées sur le cloud, toutes vos données restent sur votre propre serveur, sans frais d'abonnement et sans qu'aucun tiers n'accède à vos dossiers financiers.
L'interface web transforme votre journal comptable en tableaux de bord interactifs : répartitions des dépenses par catégorie, graphiques d'allocation d'actifs, projections d'objectifs de retraite et suivi des rendements d'investissement pour les fonds communs de placement et les actions. La prise en charge multidevises gère les finances réparties dans différents pays ou classes d'actifs.
Caractéristiques principales de Paisa
Comptabilité en partie double
Chaque transaction est enregistrée avec des écritures de débit et de crédit correspondantes, vous offrant un suivi mathématiquement précis qui détecte automatiquement les erreurs.
Tableau de bord du patrimoine net
Une vue unique regroupe tous les actifs et passifs au fil du temps, montrant comment votre situation financière globale évolue mois après mois.
Suivi du retour sur investissement
Suivez la performance des fonds communs de placement et des actions avec des calculs XIRR afin que vous connaissiez toujours le rendement annualisé réel de chaque position.
Analyse budget vs réel
Comparez les dépenses prévues aux dépenses réelles par catégorie pour identifier où votre argent va réellement par rapport à l'endroit où vous aviez prévu de le dépenser.
Fichiers de données en texte clair
Toutes les données financières sont stockées dans des fichiers journaux lisibles par l'homme que vous pouvez modifier, gérer les versions et sauvegarder indépendamment de l'application.
Pourquoi exécuter Paisa sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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