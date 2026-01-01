Déployez Outline : installation en un clic.
Base de connaissances et wiki open source moderne avec collaboration en temps réel, recherche puissante et édition Markdown élégante pour les équipes.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Outline
Outline est une base de connaissances rapide et collaborative, conçue pour les équipes qui apprécient à la fois un beau design et une édition fluide en temps réel. Construite autour d'un éditeur Markdown avec des commandes slash, des hiérarchies de documents imbriquées et une organisation basée sur des collections, elle offre aux équipes d'ingénierie, de produit et d'opérations un espace de travail structuré pour une documentation à la fois fonctionnelle et visuellement attrayante. L'historique des versions, les permissions granulaires et la prise en charge de plusieurs fournisseurs SSO la rendent adaptée aux organisations de toute taille.
L'auto-hébergement d'Outline sur votre propre VPS signifie l'absence de contraintes de prix par utilisateur — un nombre illimité de membres d'équipe pour un coût d'infrastructure fixe. Votre documentation et votre propriété intellectuelle restent sous votre contrôle, sans accès aux données par des tiers, tandis que PostgreSQL et Redis fonctionnent localement pour des performances optimales sans dépendances de services externes.
Caractéristiques principales de Outline
Collaboration en temps réel
Plusieurs membres de l'équipe peuvent modifier le même document simultanément avec des commentaires et des suggestions en ligne, rendant les sprints de documentation et les cycles de révision fluides.
Recherche plein texte puissante
Recherchez instantanément dans tous les documents et collections, avec des résultats classés par pertinence, afin que la bonne information apparaisse en quelques secondes plutôt qu'en plusieurs minutes de navigation.
Authentification flexible
S'intègre avec Google, Slack, Azure AD, GitHub et les fournisseurs OIDC personnalisés, permettant aux équipes de se connecter avec leurs identifiants existants sans avoir à gérer des comptes séparés.
Historique des versions
Chaque modification de document est suivie avec la visualisation des différences et la restauration complète, offrant aux équipes un filet de sécurité en cas de modifications accidentelles et une piste d'audit pour la conformité.
Organisation de la collection
Organisez les documents en hiérarchies imbriquées et en collections avec des contrôles de partage granulaires publics, d'équipe ou privés qui s'adaptent à toute structure d'équipe.
Pourquoi exécuter Outline sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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