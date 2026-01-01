Déployez OSRM : installation en un clic.
Moteur de routage OpenStreetMap haute performance avec une interface utilisateur d'itinéraires intégrée pour la navigation en voiture, à vélo et à pied.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec OSRM
OSRM (Open Source Routing Machine) est un moteur de routage haute performance pour les chemins les plus courts dans les réseaux routiers construits à partir des données OpenStreetMap. Il alimente les directions virage par virage, les isochrones, les matrices de distance, la correspondance de carte et l'optimisation de trajet via une API HTTP propre, et est utilisé en production par openstreetmap.org et de nombreux produits de cartographie commerciaux.
Ce modèle inclut le backend de routage officiel ainsi que le frontend de directions officiel, vous offrant ainsi une interface utilisateur de carte fonctionnelle prête à l'emploi. L'auto-hébergement d'OSRM sur votre propre VPS supprime les quotas par requête et les niveaux de tarification, maintient la confidentialité des requêtes de localisation et vous permet d'intégrer n'importe quelle région OpenStreetMap dont vous avez besoin sans partager de télémétrie avec un tiers.
Caractéristiques principales de OSRM
Interface utilisateur d'indications intégrée
Le frontal OSRM officiel est livré préconfiguré avec votre backend, vous offrant une carte de routage interactive sans écrire une seule ligne de code.
Routage sub-milliseconde
Le moteur Dijkstra multi-niveaux renvoie des itinéraires à l'échelle continentale en millisecondes, même sur du matériel VPS modeste.
API de routage complète
Les points de terminaison pour l'itinéraire, le tableau, la correspondance, le trajet, la tuile et le plus proche vous permettent de créer des itinéraires, des matrices d'ETA, l'appariement de cartes GPS et des solveurs TSP par-dessus.
Régions OSM personnalisées
Pointez le conteneur d'initialisation fourni vers n'importe quel extrait Geofabrik pour assurer le routage pour un pays, un continent ou un ensemble de données à l'échelle planétaire de votre choix.
Plusieurs profils de voyage
Basculez le profil Lua inclus entre la voiture, le vélo et la marche pour adapter le routage au cas d'utilisation que vous déployez.
Pas de quotas ni de clés API
Exécutez des requêtes illimitées sur votre propre instance sans limites de débit, surprises de facturation, ni partage de données avec des tiers.
Pourquoi exécuter OSRM sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
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