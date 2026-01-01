Déployez OrangeHRM en un clic.
Système de gestion des ressources humaines open source pour gérer les employés, les congés, le recrutement et les flux de travail RH.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec OrangeHRM
OrangeHRM est une plateforme de gestion des ressources humaines entièrement open source utilisée par des milliers d'organisations dans le monde entier. Elle couvre l'intégralité du cycle de vie des RH — des dossiers des employés et de la gestion des congés aux évaluations de performance, aux pipelines de recrutement et au suivi du temps — dans une seule application auto-hébergée.
Héberger OrangeHRM sur votre propre VPS vous permet de garder toutes les données des employés, les informations de paie et les dossiers RH sous votre contrôle direct, sans frais SaaS par utilisateur. Vous obtenez un accès complet à la base de données pour des rapports et des intégrations personnalisés, tout en conservant la propriété complète des données sensibles de votre personnel.
Caractéristiques principales de OrangeHRM
Gestion des employés
Maintenez un répertoire centralisé des employés avec l'historique des postes, les documents, les qualifications et l'organigramme en un seul endroit.
Congés et présence
Gérer les droits aux congés, les flux de travail d'approbation, les calendriers de jours fériés et les relevés de présence pour l'ensemble de votre personnel.
Module de recrutement
Suivez les offres d'emploi, les candidatures, les étapes d'entretien et les décisions d'embauche sans outil ATS séparé.
Évaluations de performance
Mener des cycles d'évaluation structurés avec fixation d'objectifs, rétroaction à 360 degrés et des flux de travail d'examen configurables.
Temps & suivi de projet
Enregistrez les feuilles de temps par projet et par client, avec des flux d'approbation et des rapports exportables pour la facturation ou la paie.
Pourquoi exécuter OrangeHRM sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
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