Déployez OpnForm en un clic.
Générateur de formulaires open-source pour créer de beaux formulaires intégrables avec logique, notifications et analyses.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec OpnForm
OpnForm est une alternative open source à Typeform et Google Forms, conçu pour les équipes qui souhaitent un contrôle total sur leurs données de formulaire et leur pipeline de soumission. Il offre un éditeur de formulaires par glisser-déposer avec une logique conditionnelle, des formulaires multi-pages, des téléchargements de fichiers et une large gamme de types de champs — le tout sans frais par réponse ni données quittant votre infrastructure.
L'auto-hébergement d'OpnForm vous offre des réponses illimitées, une personnalisation de la marque et la possibilité de connecter les soumissions de formulaires directement à vos propres bases de données, webhooks et canaux de notification. Vous définissez les politiques de rétention des données et contrôlez qui a accès aux données de soumission, ce qui le rend adapté aux industries réglementées et aux équipes soucieuses de la confidentialité.
Caractéristiques principales de OpnForm
Créateur par glisser-déposer
Créez des formulaires visuellement avec plus de 20 types de champs, y compris les téléchargements de fichiers, les signatures, les échelles d'évaluation et les grilles matricielles.
Logique conditionnelle
Afficher ou masquer des champs en fonction des réponses précédentes pour guider les répondants uniquement à travers les questions pertinentes.
Webhook et notifications
Déclenchez des webhooks et des notifications par e-mail à chaque soumission afin que votre équipe soit alertée et que vos systèmes restent synchronisés.
Intégrable partout
Intégrez des formulaires sous forme de popup, de curseur ou de widget intégré sur n'importe quel site web sans rediriger les visiteurs hors de votre page.
Gestion des réponses
Visualisez, filtrez et exportez toutes les soumissions de formulaire depuis un tableau de bord intégré avec recherche au niveau des colonnes et exportation CSV.
Pourquoi exécuter OpnForm sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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