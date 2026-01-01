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Base de données contextuelle open-source pour agents IA utilisant un paradigme de système de fichiers pour unifier les mémoires, les ressources et les compétences.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec OpenViking

OpenViking est une base de données contextuelle open-source conçue spécifiquement pour les agents d'IA, développée par Volcengine (la plateforme cloud de ByteDance). Au lieu de disperser le contexte d'IA à travers des intégrations vectorielles, OpenViking introduit un paradigme de système de fichiers avec le protocole viking:// qui organise les mémoires, les ressources et les compétences des agents en une structure unifiée et navigable. Le chargement de contexte hiérarchisé (L0/L1/L2) réduit l'utilisation des jetons en récupérant le contenu à la demande plutôt qu'en chargeant des bases de connaissances entières à l'avance.

L'auto-hébergement d'OpenViking sur votre propre VPS maintient la mémoire sensible des agents, les connaissances commerciales et les identifiants d'API entièrement sous votre contrôle — ce qui est essentiel pour les organisations ayant des exigences strictes en matière de gouvernance des données. Vous choisissez le fournisseur d'intégration (OpenAI, Jina ou Volcengine) et conservez la propriété de chaque octet que vos agents apprennent.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de OpenViking

Paradigme de contexte de système de fichiers

Organise les mémoires, les ressources et les compétences des agents sous un protocole viking://, rendant le contexte aussi navigable qu'un système de fichiers plutôt qu'un magasin d'embeddings plat.

Chargement de contexte échelonné

Le chargement L0/L1/L2 récupère le contenu à la demande, réduisant considérablement l'utilisation des jetons sans sacrifier la profondeur des connaissances disponibles pour les agents.

Intégrations multi-fournisseurs

Prend en charge les fournisseurs d'embedding OpenAI, Jina et Volcengine afin que vous puissiez utiliser vos clés API existantes et votre modèle préféré sans verrouillage propriétaire.

Contexte auto-évolutif

Les agents peuvent mettre à jour et faire évoluer leur propre base de connaissances au fil du temps, permettant un apprentissage continu sans intervention manuelle.

Récupération récursive de répertoire

Combine la navigation structurelle par répertoire avec la recherche sémantique pour faire remonter le contexte le plus pertinent pour chaque requête d'agent.

Pourquoi exécuter OpenViking sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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