Déployez OpenViking en un clic.
Base de données contextuelle open-source pour agents IA utilisant un paradigme de système de fichiers pour unifier les mémoires, les ressources et les compétences.
Sélectionnez un forfait VPS pour OpenViking
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec OpenViking
OpenViking est une base de données contextuelle open-source conçue spécifiquement pour les agents d'IA, développée par Volcengine (la plateforme cloud de ByteDance). Au lieu de disperser le contexte d'IA à travers des intégrations vectorielles, OpenViking introduit un paradigme de système de fichiers avec le protocole viking:// qui organise les mémoires, les ressources et les compétences des agents en une structure unifiée et navigable. Le chargement de contexte hiérarchisé (L0/L1/L2) réduit l'utilisation des jetons en récupérant le contenu à la demande plutôt qu'en chargeant des bases de connaissances entières à l'avance.
L'auto-hébergement d'OpenViking sur votre propre VPS maintient la mémoire sensible des agents, les connaissances commerciales et les identifiants d'API entièrement sous votre contrôle — ce qui est essentiel pour les organisations ayant des exigences strictes en matière de gouvernance des données. Vous choisissez le fournisseur d'intégration (OpenAI, Jina ou Volcengine) et conservez la propriété de chaque octet que vos agents apprennent.
Caractéristiques principales de OpenViking
Paradigme de contexte de système de fichiers
Organise les mémoires, les ressources et les compétences des agents sous un protocole viking://, rendant le contexte aussi navigable qu'un système de fichiers plutôt qu'un magasin d'embeddings plat.
Chargement de contexte échelonné
Le chargement L0/L1/L2 récupère le contenu à la demande, réduisant considérablement l'utilisation des jetons sans sacrifier la profondeur des connaissances disponibles pour les agents.
Intégrations multi-fournisseurs
Prend en charge les fournisseurs d'embedding OpenAI, Jina et Volcengine afin que vous puissiez utiliser vos clés API existantes et votre modèle préféré sans verrouillage propriétaire.
Contexte auto-évolutif
Les agents peuvent mettre à jour et faire évoluer leur propre base de connaissances au fil du temps, permettant un apprentissage continu sans intervention manuelle.
Récupération récursive de répertoire
Combine la navigation structurelle par répertoire avec la recherche sémantique pour faire remonter le contexte le plus pertinent pour chaque requête d'agent.
Pourquoi exécuter OpenViking sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.