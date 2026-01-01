Déployez OpenSpeedTest en un clic.
Test de vitesse réseau HTML5 auto-hébergé mesurant le téléchargement, le téléversement, le ping et la gigue sans plugins ni services tiers.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec OpenSpeedTest
OpenSpeedTest est une application de test de vitesse HTML5 gratuite et open-source qui fonctionne entièrement dans le navigateur sans nécessiter Flash, Java ou tout autre logiciel côté client. Elle mesure avec précision la vitesse de téléchargement, la vitesse d'envoi, le ping et la gigue depuis n'importe quel navigateur web moderne sur les téléphones, les tablettes, les téléviseurs intelligents et les ordinateurs de bureau.
L'auto-hébergement d'OpenSpeedTest sur votre VPS vous offre un point de mesure privé et impartial, proche de vos applications hébergées. Contrairement aux services publics de test de vitesse influencés par les relations avec les FAI, votre instance mesure les performances réelles de votre propre serveur — idéal pour diagnostiquer les problèmes de réseau, vérifier les vitesses des FAI et évaluer les connexions VPN sans partager de données avec des tiers.
Caractéristiques principales de OpenSpeedTest
Implémentation HTML5 pure
Aucun plugin, Flash ou Java requis — fonctionne dans n'importe quel navigateur moderne sur n'importe quel appareil, y compris IE10 et les versions plus récentes.
Métriques réseau complètes
Mesure la vitesse de téléchargement, la vitesse d'envoi, la latence de ping et la gigue en une seule exécution de test.
Serveur NGINX léger
Une empreinte minimale en ressources signifie qu'OpenSpeedTest fonctionne efficacement aux côtés d'autres applications sur le même VPS.
Aucun partage de données avec des tiers
Toutes les données de test restent sur votre serveur — aucun résultat de vitesse, adresse IP ou statistique d'utilisation n'est envoyé à des services externes.
Design réactif
Fonctionne sur ordinateur de bureau, tablette et mobile avec une interface épurée, sans publicités ni invites de mise à niveau premium.
Pourquoi exécuter OpenSpeedTest sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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