Déployez OpenSign en un clic.
Alternative open-source gratuite à DocuSign pour la signature électronique de documents juridiquement contraignants sur votre propre infrastructure.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec OpenSign
OpenSign est une alternative entièrement open-source à DocuSign et Adobe Sign, conçue pour les organisations qui ont besoin de signatures électroniques juridiquement contraignantes sans enfermer les contrats sensibles au sein d'un SaaS tiers. Il prend en charge les flux de travail multi-signataires, les modèles réutilisables, la signature en personne, les répertoires de contacts et la signature numérique basée sur PKI à l'aide de votre propre certificat PFX, le tout intégré dans une interface glisser-déposer épurée.
L'auto-hébergement d'OpenSign sur votre VPS conserve chaque document, signature et journal d'audit sur l'infrastructure que vous contrôlez. Il n'y a pas de frais par enveloppe, pas de limites de signataires et aucun risque que les données contractuelles ne quittent votre environnement, ce qui le rend parfaitement adapté aux équipes juridiques, RH et d'approvisionnement ayant des exigences de conformité strictes.
Caractéristiques principales de OpenSign
Signatures numériques PKI
Signez des documents à l'aide d'un certificat PFX ou P12 afin que chaque signature soit vérifiable cryptographiquement et infalsifiable dans n'importe quel lecteur PDF.
Modèles réutilisables
Enregistrez les contrats fréquemment utilisés comme modèles avec des rôles de signataire pré-positionnés et des champs de formulaire pour lancer des flux de travail récurrents en quelques secondes.
Flux de travail multi-signataires
Acheminer des documents à plusieurs destinataires, de manière séquentielle ou parallèle, et suivre en temps réel qui les a consultés, signés ou refusés.
Piste d'audit et certificat
Chaque action est enregistrée avec des horodatages et des adresses IP, produisant le certificat d'achèvement juridiquement défendable joint à chaque document signé.
Signature en personne
Capturez des signatures sur un appareil partagé pour les flux de travail en personne comme l'intégration, les accords de non-divulgation et les décharges, sans échange d'e-mails.
API REST et webhooks
Intégrez la signature dans les applications existantes en utilisant l'API REST documentée et déclenchez les systèmes en aval avec des webhooks d'achèvement.
Pourquoi exécuter OpenSign sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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