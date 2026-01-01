OpenSign est une alternative entièrement open-source à DocuSign et Adobe Sign, conçue pour les organisations qui ont besoin de signatures électroniques juridiquement contraignantes sans enfermer les contrats sensibles au sein d'un SaaS tiers. Il prend en charge les flux de travail multi-signataires, les modèles réutilisables, la signature en personne, les répertoires de contacts et la signature numérique basée sur PKI à l'aide de votre propre certificat PFX, le tout intégré dans une interface glisser-déposer épurée.

L'auto-hébergement d'OpenSign sur votre VPS conserve chaque document, signature et journal d'audit sur l'infrastructure que vous contrôlez. Il n'y a pas de frais par enveloppe, pas de limites de signataires et aucun risque que les données contractuelles ne quittent votre environnement, ce qui le rend parfaitement adapté aux équipes juridiques, RH et d'approvisionnement ayant des exigences de conformité strictes.