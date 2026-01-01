Déployez OpenProject en un clic.
Plateforme de gestion de projet open-source couvrant le suivi des tâches, la planification Gantt, les tableaux Agile et le suivi du temps dans une seule application auto-hébergée.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec OpenProject
OpenProject est une plateforme de gestion de projet open source qui offre aux équipes une alternative auto-hébergée à Jira, Asana et Basecamp. Elle couvre l'intégralité du cycle de vie du projet — du suivi des tâches et des bugs à la planification de la chronologie Gantt, aux tableaux Agile (Scrum et Kanban) et au suivi du temps intégré — dans une seule application. Contrairement aux outils SaaS, l'auto-hébergement conserve toutes les données de projet, les chronologies et la communication d'équipe au sein de votre propre infrastructure.
Les équipes des organisations de développement logiciel, d'ingénierie, gouvernementales et de construction utilisent OpenProject pour gérer des projets complexes et multi-équipes avec des exigences strictes en matière de souveraineté des données. Ce modèle déploie OpenProject avec des services web dédiés, des workers en arrière-plan et des services PostgreSQL, conformément à l'architecture de production recommandée.
Caractéristiques principales de OpenProject
Suivi des lots de travaux
Créez et gérez des tâches, des bogues, des récits utilisateurs et des jalons avec des métadonnées riches, des hiérarchies et des relations entre les éléments.
Planification de la chronologie Gantt
Planifiez le travail au fil du temps avec des diagrammes de Gantt interactifs, des dépendances et le suivi des jalons pour les projets multi-phases.
Tableaux Agile
Gérez des sprints Scrum ou des flux de travail Kanban avec des tableaux glisser-déposer, la gestion du backlog et le suivi de la vélocité.
Suivi du temps et des coûts
Enregistrez le temps passé sur les lots de travaux, définissez des budgets et générez des rapports de coûts pour maintenir les projets dans les délais et le budget.
Intégration GitHub & GitLab
Liez les requêtes de tirage et les commits directement aux éléments de travail, offrant aux développeurs et aux chefs de projet une vue unifiée de l'avancement.
Pourquoi exécuter OpenProject sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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