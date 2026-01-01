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Plateforme de gestion de projet open-source couvrant le suivi des tâches, la planification Gantt, les tableaux Agile et le suivi du temps dans une seule application auto-hébergée.

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KVM 1
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Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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KVM 2
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KVM 4
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KVM 8
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec OpenProject

OpenProject est une plateforme de gestion de projet open source qui offre aux équipes une alternative auto-hébergée à Jira, Asana et Basecamp. Elle couvre l'intégralité du cycle de vie du projet — du suivi des tâches et des bugs à la planification de la chronologie Gantt, aux tableaux Agile (Scrum et Kanban) et au suivi du temps intégré — dans une seule application. Contrairement aux outils SaaS, l'auto-hébergement conserve toutes les données de projet, les chronologies et la communication d'équipe au sein de votre propre infrastructure.

Les équipes des organisations de développement logiciel, d'ingénierie, gouvernementales et de construction utilisent OpenProject pour gérer des projets complexes et multi-équipes avec des exigences strictes en matière de souveraineté des données. Ce modèle déploie OpenProject avec des services web dédiés, des workers en arrière-plan et des services PostgreSQL, conformément à l'architecture de production recommandée.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de OpenProject

Suivi des lots de travaux

Créez et gérez des tâches, des bogues, des récits utilisateurs et des jalons avec des métadonnées riches, des hiérarchies et des relations entre les éléments.

Planification de la chronologie Gantt

Planifiez le travail au fil du temps avec des diagrammes de Gantt interactifs, des dépendances et le suivi des jalons pour les projets multi-phases.

Tableaux Agile

Gérez des sprints Scrum ou des flux de travail Kanban avec des tableaux glisser-déposer, la gestion du backlog et le suivi de la vélocité.

Suivi du temps et des coûts

Enregistrez le temps passé sur les lots de travaux, définissez des budgets et générez des rapports de coûts pour maintenir les projets dans les délais et le budget.

Intégration GitHub & GitLab

Liez les requêtes de tirage et les commits directement aux éléments de travail, offrant aux développeurs et aux chefs de projet une vue unifiée de l'avancement.

Pourquoi exécuter OpenProject sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

Garantie de remboursement de 30 jours

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