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Plateforme open source d'observabilité et de surveillance des coûts native d'OpenTelemetry pour les applications LLM et d'IA générative.

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4 cœurs vCPU
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KVM 8
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec OpenLIT

OpenLIT est une plateforme d'ingénierie IA open source qui offre aux applications LLM et d'IA générative une observabilité full-stack avec une seule ligne d'instrumentation. Elle capture les traces, l'utilisation des jetons, la latence, les erreurs et les coûts à travers plus de 50 fournisseurs de LLM, bases de données vectorielles, GPU et frameworks d'agents — le tout en utilisant les conventions sémantiques natives d'OpenTelemetry, de sorte que les pipelines OTel existants fonctionnent sans SDK personnalisés.

L'auto-hébergement d'OpenLIT sur votre propre VPS maintient le contenu des invites, l'utilisation du modèle et l'activité des clés API sur l'infrastructure que vous contrôlez, sans tarification par jeton ni limites de sièges imposées par un fournisseur SaaS. Le stockage ClickHouse gère la télémétrie à haut volume, et le collecteur OTel inclus expose des points de terminaison OTLP gRPC et HTTP prêts pour le SDK OpenLIT ou tout autre service instrumenté OTel.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de OpenLIT

Observabilité des LLM

Capturez les invites, les complétions, les jetons, la latence et les erreurs de plus de 50 fournisseurs de LLM avec deux lignes de configuration SDK.

Suivi des coûts

Suivez les dépenses par requête, par modèle et par application en temps réel grâce à la tarification intégrée des principaux fournisseurs de LLM.

OpenTelemetry natif

Utilise les conventions sémantiques OTel standard pour l'IA générative, de sorte que tout service instrumenté OTel envoie des données sans SDKs de fournisseurs.

Surveillance GPU

Collectez les métriques GPU NVIDIA et AMD — utilisation, mémoire, température et consommation électrique — ainsi que la télémétrie du modèle.

Gestion de Prompt et de Vault

Versionner les invites, exécuter des expériences et stocker les clés API des fournisseurs dans un coffre-fort de secrets intégré avec un accès basé sur les rôles.

Bac à sable et évaluations

Comparez les réponses des modèles côte à côte et exécutez des évaluations automatisées pour évaluer la qualité, les biais et les hallucinations.

Pourquoi exécuter OpenLIT sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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