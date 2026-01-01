Déployez OpenLIT en un clic.
Plateforme open source d'observabilité et de surveillance des coûts native d'OpenTelemetry pour les applications LLM et d'IA générative.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec OpenLIT
OpenLIT est une plateforme d'ingénierie IA open source qui offre aux applications LLM et d'IA générative une observabilité full-stack avec une seule ligne d'instrumentation. Elle capture les traces, l'utilisation des jetons, la latence, les erreurs et les coûts à travers plus de 50 fournisseurs de LLM, bases de données vectorielles, GPU et frameworks d'agents — le tout en utilisant les conventions sémantiques natives d'OpenTelemetry, de sorte que les pipelines OTel existants fonctionnent sans SDK personnalisés.
L'auto-hébergement d'OpenLIT sur votre propre VPS maintient le contenu des invites, l'utilisation du modèle et l'activité des clés API sur l'infrastructure que vous contrôlez, sans tarification par jeton ni limites de sièges imposées par un fournisseur SaaS. Le stockage ClickHouse gère la télémétrie à haut volume, et le collecteur OTel inclus expose des points de terminaison OTLP gRPC et HTTP prêts pour le SDK OpenLIT ou tout autre service instrumenté OTel.
Caractéristiques principales de OpenLIT
Observabilité des LLM
Capturez les invites, les complétions, les jetons, la latence et les erreurs de plus de 50 fournisseurs de LLM avec deux lignes de configuration SDK.
Suivi des coûts
Suivez les dépenses par requête, par modèle et par application en temps réel grâce à la tarification intégrée des principaux fournisseurs de LLM.
OpenTelemetry natif
Utilise les conventions sémantiques OTel standard pour l'IA générative, de sorte que tout service instrumenté OTel envoie des données sans SDKs de fournisseurs.
Surveillance GPU
Collectez les métriques GPU NVIDIA et AMD — utilisation, mémoire, température et consommation électrique — ainsi que la télémétrie du modèle.
Gestion de Prompt et de Vault
Versionner les invites, exécuter des expériences et stocker les clés API des fournisseurs dans un coffre-fort de secrets intégré avec un accès basé sur les rôles.
Bac à sable et évaluations
Comparez les réponses des modèles côte à côte et exécutez des évaluations automatisées pour évaluer la qualité, les biais et les hallucinations.
Pourquoi exécuter OpenLIT sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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