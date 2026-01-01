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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec OpenHuman

OpenHuman est une super intelligence artificielle personnelle open-source conçue pour fonctionner sur votre propre infrastructure. Construit autour d'un cœur Rust et d'un arbre de mémoire local-first compatible avec Obsidian, il se connecte à plus d'une centaine de services via OAuth en un clic — Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar, et bien d'autres — et extrait discrètement de nouvelles données dans une base de connaissances privée toutes les vingt minutes.

L'auto-hébergement d'OpenHuman conserve chaque e-mail, document et conversation dans un espace de travail que vous possédez, tout en vous permettant de router les requêtes vers des modèles de raisonnement, rapides ou de vision à la demande. Il n'y a pas de frais par utilisateur, pas de verrouillage fournisseur, et aucun service d'IA tiers ne voit jamais vos données brutes, sauf si vous les y acheminez explicitement.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de OpenHuman

Mémoire locale prioritaire

Chaque message, document et synchronisation d'intégration atterrit dans un magasin SQLite local et un coffre-fort compatible Obsidian que vous pouvez lire, modifier et sauvegarder directement sur le disque.

118+ intégrations

Connecteurs OAuth en un clic pour Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar, et des dizaines d'autres, avec un processus d'arrière-plan qui rafraîchit les données toutes les vingt minutes.

Outils d'agents natifs

La recherche web intégrée, le scraping, l'accès au système de fichiers, les opérations Git et la voix (STT/TTS) permettent aux agents d'agir en votre nom sans frameworks de plugins externes.

Compression TokenJuice

Un compresseur de prompt embarqué qui élimine les jetons redondants des appels d'agent, réduisant les coûts d'API du modèle jusqu'à 80 % sur les flux de travail de longue durée.

Routage de modèle unifié

Basculez entre les modèles de raisonnement, rapides et de vision via un abonnement unique, ou dirigez le cœur vers les backends locaux Ollama et LM Studio pour une confidentialité totale.

Noyau RPC durci

Le cœur Rust sans interface graphique expose un point de terminaison RPC authentifié par jeton porteur, s'exécute comme un conteneur en lecture seule avec des capacités réduites, et s'associe proprement avec les clients de bureau via le réseau.

Pourquoi exécuter OpenHuman sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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