Déployez OpenHuman en un clic.
Noyau d'IA personnel auto-hébergé qui connecte plus de 118 applications et construit un arbre de mémoire privé que vous contrôlez entièrement.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec OpenHuman
OpenHuman est une super intelligence artificielle personnelle open-source conçue pour fonctionner sur votre propre infrastructure. Construit autour d'un cœur Rust et d'un arbre de mémoire local-first compatible avec Obsidian, il se connecte à plus d'une centaine de services via OAuth en un clic — Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar, et bien d'autres — et extrait discrètement de nouvelles données dans une base de connaissances privée toutes les vingt minutes.
L'auto-hébergement d'OpenHuman conserve chaque e-mail, document et conversation dans un espace de travail que vous possédez, tout en vous permettant de router les requêtes vers des modèles de raisonnement, rapides ou de vision à la demande. Il n'y a pas de frais par utilisateur, pas de verrouillage fournisseur, et aucun service d'IA tiers ne voit jamais vos données brutes, sauf si vous les y acheminez explicitement.
Caractéristiques principales de OpenHuman
Mémoire locale prioritaire
Chaque message, document et synchronisation d'intégration atterrit dans un magasin SQLite local et un coffre-fort compatible Obsidian que vous pouvez lire, modifier et sauvegarder directement sur le disque.
118+ intégrations
Connecteurs OAuth en un clic pour Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar, et des dizaines d'autres, avec un processus d'arrière-plan qui rafraîchit les données toutes les vingt minutes.
Outils d'agents natifs
La recherche web intégrée, le scraping, l'accès au système de fichiers, les opérations Git et la voix (STT/TTS) permettent aux agents d'agir en votre nom sans frameworks de plugins externes.
Compression TokenJuice
Un compresseur de prompt embarqué qui élimine les jetons redondants des appels d'agent, réduisant les coûts d'API du modèle jusqu'à 80 % sur les flux de travail de longue durée.
Routage de modèle unifié
Basculez entre les modèles de raisonnement, rapides et de vision via un abonnement unique, ou dirigez le cœur vers les backends locaux Ollama et LM Studio pour une confidentialité totale.
Noyau RPC durci
Le cœur Rust sans interface graphique expose un point de terminaison RPC authentifié par jeton porteur, s'exécute comme un conteneur en lecture seule avec des capacités réduites, et s'associe proprement avec les clients de bureau via le réseau.
Pourquoi exécuter OpenHuman sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
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