OpenHuman est une super intelligence artificielle personnelle open-source conçue pour fonctionner sur votre propre infrastructure. Construit autour d'un cœur Rust et d'un arbre de mémoire local-first compatible avec Obsidian, il se connecte à plus d'une centaine de services via OAuth en un clic — Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar, et bien d'autres — et extrait discrètement de nouvelles données dans une base de connaissances privée toutes les vingt minutes.

L'auto-hébergement d'OpenHuman conserve chaque e-mail, document et conversation dans un espace de travail que vous possédez, tout en vous permettant de router les requêtes vers des modèles de raisonnement, rapides ou de vision à la demande. Il n'y a pas de frais par utilisateur, pas de verrouillage fournisseur, et aucun service d'IA tiers ne voit jamais vos données brutes, sauf si vous les y acheminez explicitement.