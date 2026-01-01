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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec OpenHands

OpenHands est une plateforme open-source pour l'exécution d'agents IA qui accomplissent de manière autonome des tâches d'ingénierie logicielle. Soutenue par un environnement d'exécution en bac à sable, elle lit et écrit des fichiers, exécute des commandes de terminal, exécute des suites de tests, installe des paquets et navigue sur le web — le tout sans intervention humaine entre les étapes. Chaque session s'exécute dans un conteneur isolé, de sorte que l'agent peut effectuer des opérations arbitraires en toute sécurité sans affecter votre hôte VPS.

La plateforme prend en charge tous les principaux fournisseurs de LLM via LiteLLM, vous permettant de configurer OpenAI, Anthropic, Google, Ollama ou tout point de terminaison compatible OpenAI comme backend de raisonnement. L'auto-hébergement maintient votre base de code et l'historique de vos tâches sur une infrastructure que vous contrôlez, sans frais par tâche au-delà de ce que votre fournisseur de LLM facture.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de OpenHands

Exécution autonome de code

Lit des fichiers, écrit du code, exécute des commandes et teste la sortie de manière itérative — le tout au sein d'un bac à sable de conteneur isolé par session.

Prise en charge LLM multi-fournisseurs

Apportez votre propre clé API pour OpenAI, Anthropic, Google, ou tout point de terminaison compatible OpenAI via l'intégration LiteLLM intégrée.

Navigation web et recherche

Parcourir la documentation, rechercher sur le web et récupérer des données en direct dans le cadre de tâches de recherche et de mise en œuvre en plusieurs étapes.

Intégration GitHub

Authentifiez-vous avec GitHub pour permettre à l'agent de lire les dépôts, de créer des branches, de valider les modifications et d'ouvrir des requêtes de tirage de manière autonome.

Accès aux fichiers du Workspace

Montez votre répertoire de projet afin que l'agent lise et modifie vos fichiers source réels pendant chaque session de codage.

Persistance de session

L'historique des conversations et la mémoire de l'agent persistent d'une session à l'autre afin que les tâches de longue durée puissent reprendre exactement là où elles s'étaient arrêtées.

Pourquoi exécuter OpenHands sur Hostinger

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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