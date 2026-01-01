Déployez OpenHands en un clic.
Ingénieur logiciel d'IA autonome open source qui lit, écrit et exécute du code pour accomplir des tâches de développement de bout en bout.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec OpenHands
OpenHands est une plateforme open-source pour l'exécution d'agents IA qui accomplissent de manière autonome des tâches d'ingénierie logicielle. Soutenue par un environnement d'exécution en bac à sable, elle lit et écrit des fichiers, exécute des commandes de terminal, exécute des suites de tests, installe des paquets et navigue sur le web — le tout sans intervention humaine entre les étapes. Chaque session s'exécute dans un conteneur isolé, de sorte que l'agent peut effectuer des opérations arbitraires en toute sécurité sans affecter votre hôte VPS.
La plateforme prend en charge tous les principaux fournisseurs de LLM via LiteLLM, vous permettant de configurer OpenAI, Anthropic, Google, Ollama ou tout point de terminaison compatible OpenAI comme backend de raisonnement. L'auto-hébergement maintient votre base de code et l'historique de vos tâches sur une infrastructure que vous contrôlez, sans frais par tâche au-delà de ce que votre fournisseur de LLM facture.
Caractéristiques principales de OpenHands
Exécution autonome de code
Lit des fichiers, écrit du code, exécute des commandes et teste la sortie de manière itérative — le tout au sein d'un bac à sable de conteneur isolé par session.
Prise en charge LLM multi-fournisseurs
Apportez votre propre clé API pour OpenAI, Anthropic, Google, ou tout point de terminaison compatible OpenAI via l'intégration LiteLLM intégrée.
Navigation web et recherche
Parcourir la documentation, rechercher sur le web et récupérer des données en direct dans le cadre de tâches de recherche et de mise en œuvre en plusieurs étapes.
Intégration GitHub
Authentifiez-vous avec GitHub pour permettre à l'agent de lire les dépôts, de créer des branches, de valider les modifications et d'ouvrir des requêtes de tirage de manière autonome.
Accès aux fichiers du Workspace
Montez votre répertoire de projet afin que l'agent lise et modifie vos fichiers source réels pendant chaque session de codage.
Persistance de session
L'historique des conversations et la mémoire de l'agent persistent d'une session à l'autre afin que les tâches de longue durée puissent reprendre exactement là où elles s'étaient arrêtées.
Pourquoi exécuter OpenHands sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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