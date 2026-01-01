Déployez OpenBudgeteer avec une installation en un clic.
Application de budget par enveloppes open source pour prendre le contrôle de vos finances personnelles avec une approche structurée et basée sur des catégories.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec OpenBudgeteer
OpenBudgeteer est une application de gestion de finances personnelles auto-hébergée, basée sur le principe du budget par catégories — inspirée par des outils comme YNAB et Buckets. Vous attribuez chaque dollar de revenu à des catégories de dépenses spécifiques avant le début du mois, vous offrant un plan clair et intentionnel pour votre argent plutôt que de réagir aux dépenses au fur et à mesure qu'elles arrivent.
Développé avec .NET et Blazor Server, OpenBudgeteer fonctionne entièrement sur votre propre infrastructure afin que vos données financières ne soient jamais hébergées sur un cloud tiers. Il se connecte à une base de données PostgreSQL pour un stockage durable et prend en charge l'authentification optionnelle pour sécuriser l'accès. Figurant sur la liste Awesome Self-Hosted, c'est un choix fiable pour les utilisateurs soucieux de leur vie privée, à la recherche d'une alternative gratuite et performante aux logiciels de budgétisation commerciaux.
Caractéristiques principales de OpenBudgeteer
Budgetisation par catégories
Attribuez chaque dollar de revenu à des catégories de dépenses prédéfinies au début de chaque mois, pour maintenir vos finances organisées et sur la bonne voie.
Pleine propriété des données
Vos données financières sont stockées exclusivement sur votre propre VPS — pas de cloud tiers, pas de frais d'abonnement et pas de verrouillage fournisseur.
Authentification facultative
Protégez votre budget grâce à l'authentification intégrée par nom d'utilisateur et mot de passe, en gardant les informations financières sensibles accessibles uniquement à vous.
Persistance PostgreSQL
Stocke toutes les transactions et les données budgétaires dans une base de données PostgreSQL dédiée pour une persistance fiable et résistante aux pannes, ainsi qu'une sauvegarde facile.
Blazor Server UI
Interface web moderne et réactive, propulsée par Blazor Server, offrant une expérience de budgétisation rapide et interactive directement dans le navigateur.
Pourquoi exécuter OpenBudgeteer sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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