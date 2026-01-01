Déployez Open WebUI en un clic.
Interface de chat IA auto-hébergée avec RAG, prise en charge multi-modèle et confidentialité totale — aucune donnée ne quitte votre serveur.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Open WebUI
Open WebUI est une interface web complète et auto-hébergée pour les grands modèles linguistiques qui fonctionne avec Ollama, OpenAI et toute API compatible OpenAI. Avec plus de 140 000 étoiles sur GitHub, il est devenu la principale alternative open-source aux services de chat IA basés sur le cloud, offrant une expérience moderne similaire à ChatGPT avec la confidentialité et le contrôle de l'auto-hébergement.
La génération augmentée par récupération (RAG) intégrée vous permet de créer des bases de connaissances à partir de vos propres documents afin que l'IA puisse répondre aux questions en utilisant le contexte de vos données. L'appel vocal, la génération d'images, l'intégration de la recherche web et l'appel de fonctions Python complètent un ensemble de fonctionnalités qui s'adresse aussi bien aux chercheurs individuels, aux équipes de développement qu'aux entreprises soucieuses de leur confidentialité.
Caractéristiques principales de Open WebUI
Support Multi-LLM
Connectez-vous à Ollama, OpenAI, ou à toute API compatible OpenAI et basculez entre les modèles dans la même conversation.
Document RAG
Téléchargez des documents pour créer une base de connaissances et laissez l'IA répondre aux questions avec un contexte tiré directement de vos fichiers.
Intégration de la recherche web
Obtenez des informations en temps réel de plus de 15 fournisseurs de recherche directement dans les conversations d'IA sans quitter l'interface.
Génération de voix et d'images
Synthèse vocale, reconnaissance vocale et génération d'images intégrées via DALL-E, ComfyUI et AUTOMATIC1111.
Authentification d'entreprise
Prise en charge de LDAP, SCIM 2.0 et OAuth, ainsi qu'un contrôle d'accès basé sur les rôles pour les déploiements d'équipes et d'organisations.
Pourquoi exécuter Open WebUI sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.