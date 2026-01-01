Déployez Open Notebook en un clic.
Espace de travail de connaissances axé sur l'IA, intégrant la prise de notes, la gestion de documents et un chat IA contextuel, le tout dans une application auto-hébergée.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Open Notebook
Open Notebook est une plateforme de bloc-notes native de l'IA et auto-hébergée qui centralise votre écriture, vos recherches et l'assistance de l'IA dans un environnement unique. Au lieu de jongler entre des documents, des interfaces de chat et des systèmes de fichiers éparpillés, Open Notebook crée un espace de travail où les notes, les fichiers téléchargés et le contexte de l'IA restent connectés. Cela facilite la transition des idées brutes vers une documentation structurée, sans perdre les connaissances que vous construisez au fil du temps.
Ce déploiement associe Open Notebook à SurrealDB pour un stockage persistant, maintenant toutes vos notes et l'historique de vos interactions IA sur votre propre infrastructure. L'auto-hébergement signifie que vos données ne transitent jamais par des systèmes SaaS tiers, et vous conservez un contrôle total sur l'accès, les sauvegardes et la rétention.
Caractéristiques principales de Open Notebook
Workspace IA unifié
Les notes et le chat IA partagent le même contexte, de sorte que l'assistant s'appuie sur vos documents réels plutôt que sur des connaissances générales uniquement.
SurrealDB Backend
Une instance dédiée de SurrealDB offre un stockage rapide et persistant pour les notes, les fichiers téléchargés et l'état de la base de données à travers les redémarrages.
Aide contextuelle
Posez des questions sur votre propre contenu et obtenez des réponses basées sur les notes et documents que vous avez déjà rédigés.
Privé par conception
Toutes les données restent sur votre VPS — pas de synchronisation SaaS, pas d'accès tiers à vos notes ou à vos conversations IA.
Gestion flexible des connaissances
Idéal pour les journaux de recherche personnels, les runbooks d'ingénierie, la planification de produits et les bases de connaissances à long terme.
Pourquoi exécuter Open Notebook sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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