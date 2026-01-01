Open Notebook est une plateforme de bloc-notes native de l'IA et auto-hébergée qui centralise votre écriture, vos recherches et l'assistance de l'IA dans un environnement unique. Au lieu de jongler entre des documents, des interfaces de chat et des systèmes de fichiers éparpillés, Open Notebook crée un espace de travail où les notes, les fichiers téléchargés et le contexte de l'IA restent connectés. Cela facilite la transition des idées brutes vers une documentation structurée, sans perdre les connaissances que vous construisez au fil du temps.

Ce déploiement associe Open Notebook à SurrealDB pour un stockage persistant, maintenant toutes vos notes et l'historique de vos interactions IA sur votre propre infrastructure. L'auto-hébergement signifie que vos données ne transitent jamais par des systèmes SaaS tiers, et vous conservez un contrôle total sur l'accès, les sauvegardes et la rétention.