Open Monograph Press (OMP) est une plateforme de publication gratuite et open source développée par le Public Knowledge Project pour les presses universitaires, les sociétés savantes et les éditeurs universitaires indépendants. Elle gère l'intégralité du flux de travail éditorial des livres — de la soumission et de la révision interne à la relecture, la production et la publication de catalogues en ligne — dans un seul outil intégré.

L'auto-hébergement d'OMP sur votre propre VPS maintient les manuscrits, les identités des relecteurs, les contrats et les analyses des lecteurs sous votre contrôle direct plutôt que sur un service de presse tiers. Ce modèle regroupe une base de données MariaDB pour un stockage fiable des métadonnées et achemine le trafic via le proxy inverse Traefik préinstallé afin que votre presse soit accessible via HTTPS dès que le déploiement est terminé.