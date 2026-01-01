Déployez Open Monograph Press en un clic.
Plateforme open source pour la gestion du flux de travail éditorial d'ouvrages scientifiques, de monographies et d'ouvrages collectifs.
Sélectionnez un forfait VPS pour Open Monograph Press
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Open Monograph Press
Open Monograph Press (OMP) est une plateforme de publication gratuite et open source développée par le Public Knowledge Project pour les presses universitaires, les sociétés savantes et les éditeurs universitaires indépendants. Elle gère l'intégralité du flux de travail éditorial des livres — de la soumission et de la révision interne à la relecture, la production et la publication de catalogues en ligne — dans un seul outil intégré.
L'auto-hébergement d'OMP sur votre propre VPS maintient les manuscrits, les identités des relecteurs, les contrats et les analyses des lecteurs sous votre contrôle direct plutôt que sur un service de presse tiers. Ce modèle regroupe une base de données MariaDB pour un stockage fiable des métadonnées et achemine le trafic via le proxy inverse Traefik préinstallé afin que votre presse soit accessible via HTTPS dès que le déploiement est terminé.
Caractéristiques principales de Open Monograph Press
Flux de travail éditorial
Faites passer chaque soumission par les étapes de soumission, d'examen interne, d'examen externe, de révision et de production avec des attributions de tâches basées sur les rôles.
Séries et catalogues
Organisez les titres en séries de livres, catégories et un catalogue public afin que les lecteurs puissent parcourir votre maison d'édition par sujet, auteur ou série.
Plusieurs formats par livre
Vendre ou distribuer chaque monographie sous plusieurs formats — PDF, EPUB, HTML, relié, broché — à partir d'une seule entrée de catalogue avec des métadonnées riches.
Métadonnées ONIX et DOI
Générez des enregistrements ONIX et enregistrez des DOI afin que vos monographies soient découvrables dans les catalogues de bibliothèques, les moteurs de recherche et les index académiques.
Presse multilingue
Gérez une presse en plusieurs langues avec une interface localisée, des champs de métadonnées et des pages destinées aux lecteurs à partir d'une seule installation.
Open-source et auto-hébergé
Développé et maintenu par le Public Knowledge Project, OMP est entièrement open source, sans frais par titre ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
Pourquoi exécuter Open Monograph Press sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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