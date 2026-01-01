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Plateforme open source de gestion et de publication de revues académiques, utilisée par des milliers de revues dans le monde entier.

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KVM 1
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KVM 8
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Open Journal Systems

Open Journal Systems (OJS) est une plateforme gratuite et open source développée par le Public Knowledge Project (PKP) pour gérer le flux de travail complet d'une revue académique — de la soumission et de l'évaluation par les pairs à l'édition, la production et la publication en ligne. C'est le système de gestion de revues en libre accès le plus largement utilisé au monde, alimentant des dizaines de milliers de revues dans les universités, les institutions de recherche et les éditeurs indépendants à l'échelle mondiale.

L'auto-hébergement d'OJS sur votre propre VPS confère à votre revue une indépendance totale vis-à-vis des plateformes d'édition commerciales, sans frais par article, sans coûts d'abonnement et avec la pleine propriété de vos données de soumission et de votre archive de publication. La plateforme prend en charge les déploiements multi-revues, ce qui la rend adaptée aux institutions gérant plusieurs titres à partir d'une seule installation.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Open Journal Systems

Flux de soumission complet

Gérez le cycle de vie éditorial complet, de la soumission de l'auteur à l'évaluation par les pairs, la révision, la mise en page et la publication finale, sur une seule plateforme.

Gestion de l'évaluation par les pairs

Attribuez des relecteurs, suivez les délais de relecture, envoyez des rappels et recueillez les décisions des relecteurs à partir d'un tableau de bord éditorial structuré.

Publication en libre accès

Publier des articles sous des licences en libre accès avec intégration DOI, prise en charge ORCID et des métadonnées indexées pour la découvrabilité.

Écosystème de plugins

Étendez OJS avec des plugins pour les statistiques, les métriques d'utilisation, la gestion des abonnements, les passerelles de paiement et les intégrations de services tiers.

Support multi-langues

OJS est livré avec des traductions pour des dizaines de langues et prend en charge les interfaces et le contenu de revues bilingues ou multilingues.

Pourquoi exécuter Open Journal Systems sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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