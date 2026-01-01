Déployez Open Agent en un clic.
Plateforme d'assistant IA auto-hébergée avec orchestration de LLM, bases de connaissances RAG, boucles d'agents et intégrations d'outils MCP.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Open Agent
Open Agent est une plateforme d'agents IA auto-hébergée prête pour la production qui connecte les grands modèles linguistiques à vos données et outils. Elle prend en charge plus de 28 fournisseurs de modèles via une interface unifiée, transformant les documents, les wikis et les bases de données en bases de connaissances RAG interrogeables qui ancrent vos agents dans un contexte précis.
Le déploiement d'Open Agent sur votre propre VPS permet de conserver les conversations sensibles et les documents propriétaires hors des infrastructures tierces. Le contrôle d'accès basé sur les rôles, l'intégration SSO et les espaces de travail multi-locataires le rendent adapté aux équipes et aux entreprises qui ont besoin de gouvernance sans sacrifier la flexibilité.
Caractéristiques principales de Open Agent
Prise en charge LLM multi-fournisseurs
Connectez-vous à plus de 28 fournisseurs de modèles, y compris OpenAI, DeepSeek et des modèles locaux, via une couche d'abstraction standardisée.
Pipeline RAG intégré
Ingérer des PDF, des wikis et des documents dans des magasins de vecteurs sémantiques afin que les agents récupèrent automatiquement un contexte précis et fondé.
Intégrations d'outils MCP
Étendez les capacités de l'agent avec des serveurs de protocole de contexte de modèle qui se connectent à des API externes, des bases de données et des outils d'automatisation.
Contrôle d'accès d'entreprise
Gérer les utilisateurs avec des autorisations basées sur les rôles, le SSO via OIDC, OAuth2, LDAP et SAML, et des espaces de travail multi-locataires isolés.
Orchestration de la boucle d'agent
Définissez des flux de travail d'agent multi-étapes avec des boucles d'appel d'outils, une logique de nouvelle tentative et une journalisation d'audit pour une fiabilité de niveau production.
Pourquoi exécuter Open Agent sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.