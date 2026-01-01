Déployez ONLYOFFICE Docs en un clic.
Suite bureautique en ligne auto-hébergée avec édition collaborative en temps réel de fichiers Word, Excel et PowerPoint dans votre navigateur.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec ONLYOFFICE Docs
ONLYOFFICE Docs (Document Server) est une suite bureautique en ligne open source qui permet l'édition collaborative basée sur un navigateur de DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, PDF et d'autres formats sur votre propre serveur. Il offre une compatibilité parfaite avec le format Microsoft Office, ce qui en fait un remplacement transparent pour les outils bureautiques cloud sans exposer vos documents à des services tiers.
L'auto-hébergement d'ONLYOFFICE Docs privilégie la confidentialité des documents — les fichiers ne quittent jamais votre infrastructure. Il s'intègre à Nextcloud, ownCloud, Seafile et des dizaines d'autres plateformes via des connecteurs officiels, et utilise la sécurité des jetons JWT pour protéger l'accès à l'API. L'édition communautaire prend en charge jusqu'à 20 connexions d'édition simultanées sans frais.
Caractéristiques principales de ONLYOFFICE Docs
Collaboration en temps réel
Plusieurs utilisateurs peuvent coéditer des documents, des feuilles de calcul et des présentations simultanément avec le suivi du curseur en direct, les commentaires et le suivi des modifications.
Compatibilité MS Office
Ouvrez, modifiez et enregistrez des fichiers DOCX, XLSX et PPTX avec une grande fidélité — sans artefacts de conversion de format ni décalages de mise en page.
Compatibilité multi-formats
Prend en charge les formats DOCX, ODT, XLSX, ODS, PPTX, ODP, CSV, PDF, et bien d'autres, dans les éditeurs de documents, de feuilles de calcul et de présentations.
Sécurité de l'API JWT
La validation des JSON Web Token sécurise chaque requête API, garantissant que seules les intégrations et les utilisateurs autorisés peuvent accéder au serveur de documents.
Intégration de Nextcloud et Seafile
Les connecteurs officiels pour Nextcloud, ownCloud, Seafile et plus de 40 autres plateformes transforment ONLYOFFICE Docs en un backend d'édition collaborative prêt à l'emploi.
Éditeur PDF et Formulaires
Modifiez des PDF et créez des formulaires PDF à remplir directement dans le navigateur sans logiciel ni plugins supplémentaires.
Pourquoi exécuter ONLYOFFICE Docs sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
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