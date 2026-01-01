Déployez Ollama en un clic.
Exécutez des modèles de langage volumineux open-source sur votre propre VPS, sans frais d'API et avec une confidentialité totale des données.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Ollama
Ollama est le principal framework open source qui permet d'exécuter des grands modèles de langage localement, prenant en charge Llama, Mistral, Gemma, DeepSeek et plus de 100 autres sans dépendances cloud. Il gère automatiquement la quantification des modèles, l'accélération GPU et la gestion de la mémoire, exposant une API REST compatible avec le format OpenAI afin que les outils et intégrations existants fonctionnent sans modification.
L'auto-hébergement d'Ollama sur votre VPS élimine les coûts par jeton, supprime les limites de débit et garantit que chaque requête et réponse reste sur votre propre infrastructure. C'est le backend idéal pour les équipes développant des applications basées sur l'IA ou pour toute personne ayant besoin d'une inférence de modèle de langage privée et toujours disponible.
Caractéristiques principales de Ollama
Plus de 100 modèles ouverts
Téléchargez et exécutez Llama 3.3, Mistral, Gemma 2, Phi 4, DeepSeek-R1, et des dizaines d'autres avec une seule commande.
API compatible OpenAI
L'API REST prête à l'emploi permet aux outils existants, aux SDK et aux intégrations de se connecter à Ollama sans modification de code.
Accélération GPU
La prise en charge automatique de NVIDIA CUDA et Apple Metal accélère considérablement l'inférence par rapport aux configurations uniquement CPU.
Support multimodal
Exécutez des modèles de vision comme LLaVA pour traiter à la fois les images et le texte dans la même conversation.
Fichiers de modèle personnalisés
Créez des modèles personnalisés avec des invites système, des paramètres de température et des paramètres personnalisés en utilisant des Modelfiles.
Pourquoi exécuter Ollama sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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